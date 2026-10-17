Vista actual desde Los Rosales Quintana

Hace 25 años, Unión Fenosa anunciaba que daría electricidad a parte de sus clientes con la basura reciclada en Nostián; en 1976, hace 50 años, se complicaban las tareas de rescate del carguero noruego hundido en la ciudad; hace 75 años, en 1951, el Ayuntamiento imponía multas de hasta 500 pesetas por llevar a los perros sueltos y sin bozal; y hace 100 años, en 1926, empezaban a funcionar en el puerto las nuevas grúas para las descargas del muelle Este.

Hace 25 años | La basura dará luz a los clientes de Unión Fenosa en A Coruña

La basura dará luz a la décima parte de los clientes que Unión Fenosa tienen en la ciudad, o lo que es lo mismo, alumbrará Los Rosales, Labañou y O Portiño. Y es que según los cálculos de la compañía eléctrica el tratamiento de la materia orgánica que llega a Nostián servirá para enganchar a la red 24 millones de kilovatios de potencia en un año, los suficientes para abastecer a 6.300 clientes domésticos, o sea, a la población que reside en los tres barrios citados.

Además, un estudio de Augas de Galicia cifra en 24 el número de puntos desde los que a diario se realizan vertidos tóxicos a la ría. El informe asegura que la superficie dedicada al marisqueo ha quedado reducida a la mitad a causa de las aguas residuales.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de octubre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | El complicado rescate del carguero noruego hundido en la ciudad

El hundimiento del carguero noruego ‘Ryterhom’ trae cola. Y la que traerá. El posible rescate del barco es tema de máximo interés y hasta parece existir cierta pugna para hacerse con el contrato. Sobre el asunto hemos charlado con Ary van der Adel, submarinista holandés, director técnico de una firma especializada en técnicas y obras subacuáticas. Este hombre se ha trasladado hasta La Coruña para inspeccionar el estado del buque siniestrado y las posibilidades de rescate: “La utilización de grúas flotantes es el mejor sistema para sacar el barco”.

El Instituto Nacional de Enseñanza Media (masculino), Salvador de Madariaga anuncia el comienzo de las clases nocturnas para los alumnos matriculados en Bachillerato.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Multas de hasta 500 pesetas por llevar al perro suelto y sin bozal

Se reunió la Permanente municipal y se dio cuenta de que un perro con síntomas de rabia mordió a una señorita en la calle de la Barrera. con este motivo, se manifestó que se iban a intensificar las medidas de protección para evitar estos hechos. Se acordó proceder con la mayor diligencia y energía, ordenando la recogida de todo perro que no lleve bozal y no sea conducido con cadena o correo, siendo multados los dueños de los canes en tales condiciones con 500 pesetas.

Mientras, cuando se apeaba del trolebús e intentaba cruzar en Cuatro Caminos un cobrador de la Compañía de Tranvías resultó alcanzado por un camión. Trasladado a la Casa de Socorro de Santa Lucía, se le apreció una fuerte contusión en el hombro izquierdo con probables fracturas.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de octubre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Empiezan a funcionar las nuevas grúas para descargar en el muelle del Este

Empezaron a funcionar en el muelle del Este, donde se hallan establecidos los depósitos, los nuevos aparatos que en forma de grúas se emplean para la carga y descarga del carbón. Este combustible es depositado por varios paleros en un embudo acoplado a dichos aparatos, cayendo en una cinta conductora que lo lleva hacia la carbonera. Es la primera vez que se utilizan estos aparatos, y según parece la prueba verificada fue satisfactoria, resultando el sistema tan práctico como breve.

Por otra parte, bajaba por la calle Cordonería el tranvía procedente del Campo de la Leña y al propio tiempo entraba en el callejón de la Fita una camioneta. El tranvía avanzó hacia San Andrés, pero al llegar a la entrada del callejón, retrocedió la camioneta y se produjo un violento choque.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego