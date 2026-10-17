Alfonso Molina se integrará en el casco urbano el próximo decenio

venida de Alfonso Molina, con los carriles estrechados por las obras de ampliaciónTráfico y atasco en Alfonso Molina por las obras Carlota Blanco

Los coruñeses llevan muchos meses soportando las molestias puntuales que genera la ampliación de Alfonso Molina. Estos días se han estrechado los carriles en dirección salida de la ciudad a la altura de Carrefour, por ejemplo, lo que parece un contrasentido. Sin embargo, el objetivo de las obras no es en realidad la ampliación, sino mejorar su seguridad y humanizarlas. A diez años vista, a medida que crece la ciudad a lo largo, Alfonso Molina irá transformándose en un tranquilo bulevar.

Durante mucho tiempo, la AC-11 ha sido una autopista más que una avenida, por mucho que ese sea su nombre. Directamente conectada con la AP-9, ha servido para canalizar el tráfico directamente al centro de la ciudad, pero la intención de los urbanistas ha sido siempre integrarla completamente dentro del tejido urbano, y la necesidad de vivienda está acelerando un proceso que quizá se hubiera alargado décadas.

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Porque aunque la labor constructiva se limite por ahora al barrio de Xuxán, antes de que termine la década comenzarán las obras en Monte Mero. Al tratarse de una PIA (Plan de Interés Autonómico) la Xunta pretende acelerar al máximo no solo la construcción de más de 4.300 viviendas sino también la urbanización (se espera que sea simultánea) de manera que Monte Mero se conectará con Xuxán y con Alfonso Molina.

Infografía del futuro barrio de Monte Mero, con sus conexiones a la AC-11

Algo parecido ocurre con las obras de ampliación de la AC-11. En mayo se licitó la segunda fase de las obras para que la integración paisajística se realice de forma simultánea y la segunda fase se adjudicará antes de que finalice el año, lo que significaría que todo debería estar finalizado para el primer trimestre de 2028. Pero hay que tener en cuenta que los retrasos se han ido acumulando, y esto provocó que se creara una comisión de seguimiento cuya primera reunión se celebró el 30 del mes pasado.

Si se cumplen los plazos, para dentro de un par de años, los coruñeses podrán pasear por Alfonso Molina con casi tanta tranquilidad como lo hacen en San Andrés, por anchas aceras y junto a un carril bici. Son 5,3 millones de euros que servirán para humanizar los bordes de la avenida, y que se realizan junto con la ampliación. Zonas verdes, aceras e incluso un carril bici, junto con la plantación de numerosos árboles, pretenden convertir la AC-11 en algo más parecido a un bulevar y no tanto una autopista. Y mientras tanto, el campo verde salpicado de construcciones se irá transformando rápidamente en entramado urbano.

Las dos glorietas de Busquets

Una de las condiciones para que se pueda considerar una avenida integrada en la ciudad es que se reduzca la velocidad. Por supuesto, en el plan de ampliación figura la reducción de la velocidad a 50 kilómetros por hora. El Ayuntamiento también ha adoptado sus propias medidas al respecto, instalando badenes en el paso de cebra a la altura del cruce con Fernández Latorre, donde está el único paso de peatones de la avenida. Sin embargo, en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) figura una medida mucho más ambiciosa: dos glorietas.

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En efecto: el documento firmado por el urbanista Joan Busquets incluía dos rotondas, una altura de la gasolinera, en la plaza de Madrid, y otra mucho más adelante, a la altura de la fábrica de Coca-Cola, buscando un efecto parecido al del nudo de la Trinitat, en Barcelona. De esta manera, el tráfico venido de la autopista tendría que ralentizarse para formar parte de la circulación propia de una ciudad más pausada y (todo hay que decirlo) más embotellada.

Infografía del futuro barrio de Monte Mero, con sus conexiones a la AC-11 EC

De momento, la única rotonda de Alfonso Molina será la de la avenida de A Pasaxe, donde también se está construyendo rápidamente una promoción privada, en lo que hasta ahora era descampado. Todavía quedan algunos solares donde construir, como el del antiguo Louzao, junto a Carrefour, donde está previsto construir dos torres de 16 plantas, pero Alfonso Molina se está completando rápidamente, un proceso que comenzó el 15 de septiembre de 1957, cuando se inauguró como una carretera. Cada año se introducen más elementos que hacen ciudad, y que convierten a Alfonso Molina en un bulevar.