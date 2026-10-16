Estado en el que quedó la puerta del autobús accidentado E.C.

Un coche que circulaba por la rotonda del Pavo Real procedente de la Tercera Ronda chocó este viernes contra un autobús urbano que también tomaba la glorieta.

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El vehículo de la Compañía de Tranvías implicado en el accidente era el que hacía la línea 7, que circula desviada de su ruta habitual debido a las obras que se están realizando desde hace unas semanas en la avenida de Peruleiro.

El coche que chocó contra el transporte público E.C.

Según testigos presenciales, el coche entró en la rotonda procedente de la Tercera Ronda y al incorporarse chocó contra la puerta trasera del autobús. La veintena de viajeros que iban en ese momento en la ruta tuvieron que bajarse y continuar andando, aunque no se produjeron heridos, ni en el transporte público ni en el turismo accidentado.