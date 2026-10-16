A Coruña
Un coche choca contra un autobús urbano en la rotonda del Pavo Real
El vehículo embistió la puerta del bus que hacía la línea 7
Un coche que circulaba por la rotonda del Pavo Real procedente de la Tercera Ronda chocó este viernes contra un autobús urbano que también tomaba la glorieta.
El vehículo de la Compañía de Tranvías implicado en el accidente era el que hacía la línea 7, que circula desviada de su ruta habitual debido a las obras que se están realizando desde hace unas semanas en la avenida de Peruleiro.
Según testigos presenciales, el coche entró en la rotonda procedente de la Tercera Ronda y al incorporarse chocó contra la puerta trasera del autobús. La veintena de viajeros que iban en ese momento en la ruta tuvieron que bajarse y continuar andando, aunque no se produjeron heridos, ni en el transporte público ni en el turismo accidentado.