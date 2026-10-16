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A Coruña

Nuevos cambios en los autobuses urbanos de A Coruña a su paso por los Cantones

Las líneas de autobús 3 y 7 pararán en la calle Juana de Vega

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
16/10/2026 11:52
Bus urbano en A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
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 La ampliación que la semana que viene se llevará a cabo en la parada de autobuses de Juana de Vega permitirá que las líneas 3 (dirección Adormideras) y 7 (dirección avenida de Hércules) recuperen la salida directa a los Cantones.

Así, ambas líneas comenzarán a circular por esta calle, tras el paso por plaza de Pontevedra para, desde allí, incorporarse directamente al Cantón Pequeño.

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Con este cambio se elimina el tramo actual que va desde la avenida de Rubine, por Juan Flórez y luego por las calles Fernando González y Notariado, hasta incorporarse al Cantón Pequeño  por la plaza de Ourense. Se trata de una simplificación del recorrido para agilizar la incorporación hacia la zona de los Cantones. El recorrido original de estas frecuencias tuvo que ser modificado temporalmente debido al desarrollo de los proyectos de remodelación de San Andrés primero y de los Cantones después.

En definitiva, se procederá la eliminación de las paradas temporales habilitadas para estas dos líneas en Juan Flórez, 18 y calle Notariado, 7, incorporando a cambio la parada en Juana de Vega, donde actualmente ya para la línea 21. En previsión de que ahora puedan coincidir más autobuses allí, se procederá a incrementar la longitud de la parada para asegurar su correcto funcionamiento.

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