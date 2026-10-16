Los Bomberos de A Coruña realizaron un espectacular despliegue en el barrio de Matogrande. Ocurrió a mediodía en la calle de Enrique Mariñas Romero, donde se produjo un incendio en una vivienda.

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Según testigos presenciales, el fuego se inició en un pequeño electrodoméstico en uno de los pisos poco antes de las dos de la tarde. El problema es que en ese domicilio no había nadie en el momento, por lo que se produjeron las llamas.

Las primeras informaciones apuntan a que no se produjeron daños de gravedad ni heridos.