Las generales ponen de relieve la escasa influencia del PSOE local

Asamblea de la Agrupacion local del PSOE

El PSdeG-PSOE escogió el miércoles a su cabeza de lista, la actual subdelegada del Gobierno, Obdulia Taboadela, que presumiblemente repetirá como diputada (ya lo fue en este mandato) si los socialistas logran repetir su resultado de dos escaños por la provincia de A Coruña, que consiguieron en las generales de 2023. Pero más allá de lo que pueda ocurrir el 29-N, el proceso hacia las generales se puede leer en clave local, aunque solo sea porque la alcaldesa y secretaria general de la agrupación local, Inés Rey, había apostado por María Rivas, funcionaria municipal y anterior subdelegada del Gobierno, y esta ni siquiera figura en la lista.

Pese a lo que pueda parecer, el resultado no fue una sorpresa. En los mentideros se apostaba ya por Taboadela, como candidata del secretario provincial del PSdeG-PSOE y alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro. Al ser cuestionado el miércoles, horas antes de que se celebrara el Comité Provincial, sobre los rumores, José Manuel Lage, teniente de alcaldesa y antiguo secretario de organización provincial, este compuso un gesto de desconcierto: ”Non escoitei a ningúen da dirección provincial nada diso”.

Obdulia Taboadela encabezará la lista del PSOE A Coruña para las elecciones generales Más información

Fuentes próximas reconocen cierta desmovilización en la Agrupación Socialista local, que se plasmó el martes, cuando en la Casa del Pueblo se reunieron poco menos de cien personas, de un total de 500 afiliados, para participar en la asamblea que iba a decidir quién iba a encabezar la lista. A pesar de que la agrupación local es una de las más importantes de la provincia, su secretaria, Inés Rey, no pudo hacer valer su peso, y ni siquiera se celebró una votación. Simplemente, se enviaron los nombres al Comité Provincial para que votaran. Este hecho se entiende como que la Agrupación de A Coruña, o bien no quería enfrentarse con el comité provincial, o simplemente no estaba segura del resultado de la votación.

Cuando sí se votó fue el miércoles, en el Comité Provincial y el resultado fue aplastante: Taboadela logró el doble de votos que Rivas. Es más, los presentes señalan que la única que defendió la candidatura fue la veterana Carmen Marón, ya jubilada. Pero la mayoría estaba a favor de Taboadela. Incluso algunas voces de A Coruña, como el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, que publicó en la redes sociales: “Salgo del Comité Provincial feliz después de que aprobásemos por aclamación la lista al Congreso que encabeza mi compañera y amiga Taboadela ¡Ha hecho un gran trabajo estos años y lo seguirá haciendo!”.

Lista provincial

Hay que matizar que el concejal no pertenece al núcleo duro que rodea a la alcaldesa. Esta arrebató a Eva Acón la Secretaría Local del PSOE allá por 2022, señalando como una anormalidad que la Alcaldía y la Secretaría no estuvieran en manos de la misma persona. Rey también forma parte de la Ejecutiva Federal socialista, aunque no por haber sido electa, sino en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Sin embargo, después de esta semana, queda claro que la influencia de Rey se concentra en el Gobierno local, mientras que, orgánicamente, en la Agrupación Coruñesa Local ha perdido peso, en parte debido a polémicas como las de las socialistas Eva Acón y Esther Fontán, que denunciaron a Rey por acoso laboral ante el partido.