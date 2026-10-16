La sequía también condena a A Coruña: Cecebre ya está por debajo de la mitad de su capacidad

El embalse de Cecebre, este viernes, con menos de la mitad de su capacidad Quintana

Las altas temperaturas y la falta de lluvia a la que A Coruña se lleva sometiendo desde principios de la primavera ya están provocando las primeras consecuencias. Y es que, si durante gran parte del verano la urbe herculina mantenía las reservas de agua por encima de lo normal, pero veía como municipios de su entorno estaban en situación de alerta o prealerta por sequía, desde este jueves, tras analizar la evolución de los últimos indicadores, la Xunta decidió incluir a la ciudad como una de las localidades en riesgo por escasez de agua, aunque por el momento esta medida no implicará restricciones.

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La prueba más evidente se encuentra en el embalse de Cecebre, la presa que abastece a A Coruña y su comarca, que, según datos facilitados por Emalcsa, el embalse está al 45,45% de su capacidad. Si bien la empresa de aguas incide en que esto “no supone ningún riesgo”, junto a 2023, es el peor registro en un mes de octubre en los últimos veinte años. De hecho, la ocupación cayó nueve puntos con respecto a la media de los últimos años en este décimo mes. Precisamente hace tres años las reservas en Cecebre ocupaban un porcentaje similar de capacidad al de ahora. En ese curso, sin embargo, ya se había decretado alerta por sequía en agosto, cuando la presa estaba al 58% de capacidad.

Las lluvias de invierno

En realidad, nadie hubiera pensado que, después la gran acumulación de lluvia que registró A Coruña en los primeros tres meses del año, en algún momento, pudiera bajar tanto la capacidad del embalse. De hecho, a principios de junio Cecebre estaba al 100% de su capacidad, y al comienzo de julio, Augas de Galicia situaba en más de un 92% de ocupación la presa, lo que lo situaba a la cabeza de los embalses de abastecimiento de Galicia-Costa. En agosto, sin embargo, ya cayó al 74%, es decir, nueve puntos menos que el año anterior y doce menos que en 2024.

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No obstante, si algo ha perjudicado todavía más que la falta de lluvia esta situación es la llegada de altas temperaturas. Si durante este verano más cálido de la historia –medio grado más que el anterior–, en A Coruña se superaron los 30 grados hasta en siete ocasiones, en Cecebre, en otras tantas jornadas se superaron los 35.