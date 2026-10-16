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A Coruña

La empresa Frigobotana tramita la ampliación de su concesión en el puerto de A Coruña

Ha presentado la solicitud ante la Autoridad Portuaria

Iván Aguiar
Iván Aguiar
16/10/2026 11:20
Nave de Frigobotana
Nave de Frigobotana
Autoridad Portuaria de A Coruña
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La Autoridad Portuaria de A Coruña ha hecho público, a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), que ha iniciado el trámite de competencia de proyectos (un plazo para que otros interesados puedan presentar proyectos alternativos) tras recibir la solicitud de concesión presentada por la empresa Frigobotana para la explotación de una nave situada en la tercera línea del muelle de San Diego

El motivo de esta solicitud es que esta compañía pretende ampliar la concesión que ostenta en la actualidad para continuar con la realización actividades de manipulación, elaboración y comercialización de pescados y mariscos, frescos y congelados. También se incluye una parcela en el exterior de la misma para acopio temporal de elementos vinculados a la explotación de la instalación (bins, cajones, o similares).

Evolución

Frigorífica Botana SL (conocida comercialmente como Frigobotana) es una empresa con sede en A Coruña dedicada al procesamiento, almacenamiento, congelación y distribución al por mayor de productos del mar y pescado fresco o congelado.

La historia de este proyecto empresarial comenzó en el puerto herculino, donde nació como operador de servicios frigoríficos al servicio del ecosistema local. Con el tiempo, evolucionó hacia un modelo industrial, incorporando elaboración propia y sentando las bases de una estructura más versátil.

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"La transformación se aceleró con la llegada de una nueva dirección y una visión clara: dejar de ser un mero soporte logístico para convertirnos en un actor activo en la comercialización de productos del mar congelados. Invertimos en tecnología, ampliamos capacidades y empezamos a trabajar con nuevos mercados, ampliando especies, canales y formatos", señala la compañía.

Además, explica que hoy es un operador integral," con control total sobre la cadena de valor y un equipo preparado para seguir creciendo". "Nuestra evolución ha estado marcada por la mejora continua, la eficiencia y la capacidad de adaptación a lo que cada cliente, contexto y mercado necesitan", afirma.

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