La EcoKitchen del Colegio Internacional Obradoiro gana el I Concurso Nacional de Mejor Menú Escolar

El Chef Gonzalo Castro, al frente de la EcoKitchen, representó al Colegio Internacional Obradoiro en en el concurso Colegio Internacional Obradoiro

La EcoKitchen del Colegio Internacional Obradoiro acaba de proclamarse mejor menú escolar de un centro educativo privado en España. Así quedó acreditado en el I Concurso Nacional de Mejor Menú Escolar, una competición de ámbito nacional en el que solo la cocina de un centro educativo privado, la EcoKitchen del Colegio Internacional Obradoiro, llegó a competir en la gran final.

El chef Gonzalo Castro, quien está al frente de la EcoKitchen, representó en la final celebrada este jueves en Madrid el proyecto de cocina sostenible, responsable, ecológica y de proximidad que cada día sirve más de 800 menús en el centro educativo internacional de A Coruña.

La competición, organizada en el marco del Salón Internacional de Proveedores y Servicios para el Hospitality que organiza el IFEMA - Feria de Madrid, y promovido por FELAC (Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para la Hostelería, Colectividades e Industrias Afines) convocó en este concurso a las mejores cocinas escolares del país.

También estuvieron presentes en la final otros dos centros gallegos: el CEIP Vicente Otero Valcárcel, de Carral, y el CEIP A Paz Tintureira de Vigo, Pontevedra. Los tres centros gallegos pertenecen a la red Slow Food.