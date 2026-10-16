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A Coruña

La Cámara de Comercio de A Coruña inicia la conmemoración de su 140 aniversario

Esta cita reunirá en el Club Cámara Noroeste a múltiples representantes institucionales, empresariales y sociales para poner en valor la trayectoria de esta institución

Iván Aguiar
Iván Aguiar
16/10/2026 14:27
Conmemoración del 140 aniversario de la Cámara de Comercio de A Coruña
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La Cámara de Comercio de A Coruña celebrará un acto conmemorativo de su 140 aniversario el 20 de octubre a las 18.15 horas. Esta cita reunirá en el Club Cámara Noroeste a múltiples representantes institucionales, empresariales y sociales para poner en valor la trayectoria de una institución que lleva más de un siglo acompañando el desarrollo económico y empresarial de su demarcación. 

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Durante el acto intervendrán el presidente de la Cámara, la alcaldesa de A Coruña, el presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, el delegado del Gobierno en Galicia y el presidente de la Xunta de Galicia. Asimismo, se hará entrega del Premio Empresa Excelente, uno de los momentos más destacados de la celebración, con el que la institución reconocerá la trayectoria y aportación de una empresa de su área de influencia.

Como muestra visible de esta efeméride, el organismo cameral ha instalado además una lona conmemorativa del 140 aniversario en la fachada de su sede, con el lema Impulsando el Futuro, un elemento que recuerda a la ciudadanía la larga trayectoria de la institución al servicio del desarrollo económico, el emprendimiento y la competitividad empresarial, según explica la Cámara de Comercio coruñesa.

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