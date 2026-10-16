La actriz y supermodelo Marisa Berenson, nueva invitada a las charlas MOP de A Coruña

La actriz y supermodelo Marisa Berenson Xavi Gordo

El próximo lunes 26 de octubre a las 19.00 horas, el Centro MOP del Muelle de Batería recibe a Marisa Berenson en una nueva MOP Talk . La actriz y modelo conversará con el historiador del arte Björn Dahlström.

Nacida en Nueva York y nieta de la modista Elsa Schiaparelli, Berenson ha desarrollado una carrera de más de seis décadas en la moda y el cine. Gracias al respaldo de Diana Vreeland, Marisa Berenson se convirtió en uno de los rostros emblemáticos de finales de los años sesenta y de los setenta, cuando colaboró con algunos de los grandes modistos del siglo XX, como Yves Saint Laurent, Valentino o Azzedine Alaïa, y posó para maestros de la fotografía como Richard Avedon, Irving Penn, David Bailey y Helmut Newton.

En el apogeo de su fama como modelo, Luchino Visconti la eligió para Muerte en Venecia (1971), y después Bob Fosse la dirigió en Cabaret (1972), donde su interpretación de Natalia Landauer le valió el premio del National Board of Review a la mejor actriz de reparto, además de nominaciones a los Globos de Oro y a los premios BAFTA. Además, Stanley Kubrick la eligió para interpretar a Lady Honoria Lyndon en Barry Lyndon (1975) y más adelante trabajó con Blake Edwards, Clint Eastwood y Luca Guadagnino.

Cuatro jóvenes gallegos aterrizan en Londres de la mano de la Fundación MOP Más información

El escenario de este encuentro será la primera sala de la nave del Centro MOP. La asistencia requiere obtener con antelación una entrada gratuita (dos entradas por persona como máximo) a través de la página web de la Fundación MOP (www.themopfoundation.org ). Las 200 entradas estarán disponibles a partir del lunes 19 de octubre a las 11.00 horas y, junto con la descarga de cada entrada, se ofrecerá la posibilidad de reservar, con un 25% de descuento, uno de los ejemplares del libro editado por Rizzoli Marisa Berenson: A Life in Pictures que se firmarán al finalizar el encuentro.