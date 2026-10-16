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A Coruña

Inditex, entre las empresas mejor valoradas en los InfoJobs Awards 2026

El grupo textil, junto con Carrefour y El Corte Inglés, encabeza el listado

Agencias
16/10/2026 15:38
Sede central de Inditex en Arteixo
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Carrefour, Grupo Inditex y El Corte Inglés encabezan la lista de las 50 empresas mejor valoradas en los InfoJobs Awards 2026, los galardones otorgados por el portal de ofertas de empleo InfoJobs que reconocen a las compañías mejor valoradas por sus equipos.

Mercadona, Amazon, Grupo Alsea, Grupo Eulen, Cruz Roja Española, Primark y Correos completan el 'top 10'.

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"

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La clasificación, elaborada a partir de la valoraciones de equipos recogidas por Infojobs entre 2023 y 2025, incluye también a Clece, DHL, Alcampo, L'oreal, Nestle, Prosegur, Mercedes-Benz, Grupo Tragsa, lidl, Leroy Merlin, CocaCola, FCC, Decathlon, Consum, Hiltom, Seat, Telyco, Ikea, Repsol, Schneider Electric, Meliá, Urbaser, McDonald's, Ford, Telefónica, JD Sports, Fremap, Pepsico, Dior y Makro.

Por su parte, Rituals, Gestamp, Paprec, C&A, Cortizo, Paradores, Iberostar Group, Levi Strauss, Sephora y Bidafarma cierran el ranking de las 50 empresas mejor valoradas.

El director general de InfoJobs, Román Campa, ha destacado la importancia de estos premios para reconocer a las empresas que destacan por la valoración de sus propios equipos.

"La experiencia de las personas, la cultura corporativa y la capacidad de generar entornos en los que el talento pueda desarrollarse son factores clave para construir una marca empleadora sólida.Con estos premios, queremos dar visibilidad a las compañías que sobresalen a través de la voz de quienes mejor las conocen", ha explicado Campa.

La gala de entrega de premios, que celebró el pasado jueves, 15 de octubre, en la finca La Gaivota, en Aravaca (Madrid), también ha contado con la participación del jurado de MasterChef, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja, que han conectado el mundo de la gastronomía con la gestión del talento a través de una experiencia culinaria participativa.

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