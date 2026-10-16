Hace 25 años | Un aparatoso accidente colapsa la entrada a A Coruña por A Grela

El conductor de uno de los camiones implicados en el choque permaneció media hora atrapado Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, un espectacular accidente en el que se vieron implicados dos camiones provocó el caos a la entrada de la ciudad por A Grela; hace 50 años, en 1976, el alcalde Liaño Flores colocó la primera piedra simbólica para el adecentamiento del Parque de Santa Margarita; hace 75 años, en 1951, una mujer de 68 años era atropellada por un trolebús en la plaza de España; y hace 100 años, en 1926, el regimiento de Intendencia celebraba la fiesta de Santa Teresa de Jesús

Hace 25 años | Un aparatoso accidente colapsa la entrada a la ciudad por A Grela

A.V.P. pudo dormir en casa después de recibir un susto que tardará en olvidar. El camión que conducía se empotró contra otro vehículo pesado en la avenida Finisterre y la cabina de su automóvil quedó destrozada. Permaneció consciente mientras los bomberos intentaban sacarlo de entre el amasijo de hierros, pero no podía mover las piernas. La operación duró más de media hora, pero cuando ingresó en el hospital Juan Canalejo los médicos determinaron que sólo sufría algunas contusiones. Los dos camiones implicados en el siniestro bloquearon por completo la entrada en la ciudad, por lo que durante unos minutos el tráfico se paralizó. Las retenciones duraron más de una hora después de que la Policía Local despejase el carril.

Portada de El Ideal Gallego del 16 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Primera piedra simbólica en el Parque de Santa Margarita en La Coruña

Cuarenta millones de pesetas serán invertidos por la empresa “Huarte” en el adecentamiento del Parque de Santa Margarita, en un plazo de 14 meses, pero que podría ser sensiblemente rebajado. El alcalde, Liaño Flores, el ponente de Barrios y el concejal delegado para las obras del Parque, Peña Bermúdez, técnicos de la empresa adjudicataria y funcionarios y Policía Municipal visitaron sobre el terreno el Parque para comprobar cuáles serán las primera obras a realizar. Prácticamente comenzarán en la próxima semana las obras de cerramiento del parque y de corrimiento de tierras. El alcalde y acompañantes visitaron también el palacete, en fase de adjudicación y en el que se levantará un restaurante turístico.

Portada de El Ideal Gallego del 16 de octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Una mujer de 68 años fue atropellada por un trolebús en la plaza de España

Por el trolebús número 1, que hace el recorrido San Amaro-Monelos, fue arrollada una mujer de 68 años domiciliada en Campo Volante. Trasladada con urgencia a la Casa de Socorro del Hospital se le apreció una fuerte contusión en la región abdominal, conmoción cerebral y visceral, siendo calificado su estado pronóstico reservado. El suceso ocurrió en el momento en que el vehículo desembocaba de la calle de la Torre por la curva de la plaza de España y la mujer herida cruzaba la calzada.

Por otro lado, una niña resultó gravemente herida al caer desde una ventana a la calle. Cuando su madre se dedicaba a realizar labores domésticas se precipitó a la calle por un cristal roto la niña de tres años. Inmediatamente fue trasladada a la Casa de Socorro del Hospital.

Portada de El Ideal Gallego del 16 de octubre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | El regimiento de Intendencia celebra la fiesta de Santa Teresa de Jesús

Fue el de ayer día de júbilo y expansión para las fuerzas del octavo regimiento de Intendencia, que solemnizaron con todo esplendor la fiesta de su excelentísima patrona, Santa Teresa de Jesús. El programa de los festejos organizados en honor a la mística doctora por los capitanes señores Fuciños y Majada y de Andrade revistió extraordinaria brillantez. Se celebró en la iglesia parroquial de San Jorge una misa a la que asistieron las tropas de Intendencia formando una compañía al mando del capitán señor Majada y oficiales señores Fernández Hernández, Niño y Pardo de Andrade. La banda de trompetas del regimiento fue muy elogiada y aplaudida por el auditorio, a quien hizo pasar un rato verdaderamente agradable.

Portada de El Ideal Gallego del 16 de octubre de 1926 Archivo El Ideal Gallego