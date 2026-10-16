Galiza Nova protestará el próximo miércoles en María Pita por la visita de Abascal a A Coruña 

Una imagen de una protesta de Galiza Nova en septiembre de 2025 Archivo El Ideal Gallego

La organización juvenil del BNG, Galiza Nova, ha convocado una concentración de rechazo ante la presencia en A Coruña del líder de Vox, Santiago Abascal, al que define como dirigente de una formación ultraespañolista de extrema derecha.

El acto de protesta tendrá lugar el próximo miércoles, 21 de octubre, a las 11.30 horas en la plaza de María Pita , media hora antes de que el dirigente haga declaraciones públicas ante los medios en ese mismo lugar, según ha avanzado Galiza Nova en un comunicado.

La convocatoria se acompaña de un cartel con el lema 'Fuera españolistas de nuestras calles' y de un manifiesto en el que la organización juvenil denuncia que en los últimos años se está viviendo "una ola reaccionaria que alimenta los discursos de odio contra las personas inmigrantes, la gente empobrecida, el colectivo LGBT+, las mujeres y contra cualquier colectivo que se salga de la norma impuesta".

Galiza Nova manifiesta que "el odio, el racismo y el disciplinamiento social no son casualidad".

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Asegura que son las herramientas que el sistema emplea para dividir a las clases populares e impedir que se puede identificar "las causas reales" de los problemas.

Así, señalan, la extrema derecha intenta responsabilizar a determinados colectivos de la precariedad, la falta de empleo, la inseguridad o el deterioro de los servicios públicos "con el fin de ocultar el fracaso estructural del capitalismo neoliberal".

Desde Galiza Nova hacen un llamamiento explícito a toda la juventud gallega para movilizarse y volver a salir a las calles.