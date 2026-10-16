Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Galiza Nova protestará el próximo miércoles en María Pita por la visita de Abascal a A Coruña 

Efe
16/10/2026 18:51
Una imagen de una protesta de Galiza Nova en septiembre de 2025
Archivo El Ideal Gallego 
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La organización juvenil del BNG, Galiza Nova, ha convocado una concentración de rechazo ante la presencia en A Coruña del líder de Vox, Santiago Abascal, al que define como dirigente de una formación ultraespañolista de extrema derecha.

El acto de protesta tendrá lugar el próximo miércoles, 21 de octubre, a las 11.30 horas en la plaza de María Pita, media hora antes de que el dirigente haga declaraciones públicas ante los medios en ese mismo lugar, según ha avanzado Galiza Nova en un comunicado.

La convocatoria se acompaña de un cartel con el lema 'Fuera españolistas de nuestras calles' y de un manifiesto en el que la organización juvenil denuncia que en los últimos años se está viviendo "una ola reaccionaria que alimenta los discursos de odio contra las personas inmigrantes, la gente empobrecida, el colectivo LGBT+, las mujeres y contra cualquier colectivo que se salga de la norma impuesta".

Galiza Nova manifiesta que "el odio, el racismo y el disciplinamiento social no son casualidad".

Avia Veira en Monte Alto

El BNG de A Coruña exige a la Xunta los 3,6 millones de euros a la ciudad por ser zona tensionada

Más información

Asegura que son las herramientas que el sistema emplea para dividir a las clases populares e impedir que se puede identificar "las causas reales" de los problemas.

Así, señalan, la extrema derecha intenta responsabilizar a determinados colectivos de la precariedad, la falta de empleo, la inseguridad o el deterioro de los servicios públicos "con el fin de ocultar el fracaso estructural del capitalismo neoliberal".

Desde Galiza Nova hacen un llamamiento explícito a toda la juventud gallega para movilizarse y volver a salir a las calles.  

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Estatua de Rosalía de Castro en la alameda de Santiago de Compostela

Un libro da USC con cartas de Alejandra Murguía, filla de Rosalía de Castro e Manuel Murguía, revela datos sobre eles
Europa Press
Búscate en nuestra galería de la carrera Enki

Enki llega a su objetivo de 17.000 participantes para la carrera solidaria que se celebra este sábado
Ana Herrero
Fotógrafa Denia Louro posa con el premio Luces de Granada

La fotógrafa Denia Louro gana el premio Luces de Granada en la categoría de Maternidad
Noelia Díaz
Un grupo de personas reunidas en una vigilia comunitaria en un parque, tras el tiroteo de este jueves

Tres niños y una maestra mueren en tiroteo de Oregón junto al presunto asesino de 16 años
EFE