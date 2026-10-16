Estos son los trece establecimientos de hostelería que estarán en el mercado navideño de A Coruña

Salva y David Pujades, en El invernadero Germán Barreiros

El mercado navideño de María Pita comienza a tomar forma con la instalación de los seis puestos de madera que integrarán el espacio gastronómico y solidario. Los trabajos forman parte de la primera fase del montaje del recinto, que se desarrollará progresivamente durante las próximas semanas.

Los puestos, fabricados a medida en madera de pino, cuentan con una superficie aproximada de seis metros cuadrados, cubiertas a dos aguas que imitan la teja roja, mostradores abatibles y accesos independientes. Son estructuras desmontables, con contrapesos ocultos que permiten su instalación sin realizar perforaciones en el pavimento. La decoración definitiva, con la iluminación y los elementos ornamentales, se incorporará en la fase final del montaje.

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Cinco de los puestos acogerán los trece expositores hosteleros que se alternarán en tres turnos de 10, 14 y 14 días. La cesión de los espacios a los comerciantes será gratuita. La oferta combinará repostería artesanal, dulces de Navidad, chocolate con churros, bebidas y diferentes propuestas de comida caliente, permitiendo renovar las propuestas gastronómicas a lo largo de las fiestas.

El sexto stand estará gestionado, como en la pasada edición, desde el área de Bienestar Social, que facilitará la participación de entidades sociales.

El espacio se completará con una pérgola cubierta de aproximadamente 15,5 por 5,5 metros, con capacidad señalizada para 60 personas, que ofrecerá una zona de estancia y protección frente a la lluvia.

Trece establecimientos ofrecerán una variada propuesta gastronómica

El espacio gastronómico del mercado de María Pita contará con la participación de trece establecimientos, que se alternarán en cinco puestos a lo largo de tres turnos durante las fiestas, ofreciendo una amplia variedad de productos dulces y salados.

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Entre las propuestas de repostería estarán Habaziro, liderada por el pastelero Pablo Morales, con una reinterpretación de los dulces tradicionales de Navidad, como roscón de Reyes, panettones, turrones artesanales y chocolates; Pan y Canela, con elaboraciones propias de pastelería artesanal; y Vanessa Bakery, especializada en cookies. La oferta dulce se completará con Don Churro y Churrería Marineda, con diferentes variedades de churros y chocolate caliente, y Endulzarte, que ofrecerá palomitas, algodón de azúcar, golosinas y gofres.

En el apartado de propuestas saladas participarán Begoña Perritos, con diferentes variedades de perritos calientes y patatas; Bottega Italiana, con focaccias y sobremesas italianas como el tiramisú de Navidad y el pandoro con mascarpone; y El Almacén, con vinos, gildas y tablas de embutidos.

También estarán presentes El Invernadero, con cafés, bebidas y dulces de Navidad; Qkinhas, con perritos calientes, galletas, café, matcha y tortas; Skoll, con cerveza artesana, aguamiel, bollos preñados y otras propuestas; y Pastelería Palestina, con dulces, dátiles rellenos, falafel, té y café.

La participación de los establecimientos se organiza en tres turnos permitiendo renovar la oferta gastronómica a lo largo de toda la programación de Navidad,