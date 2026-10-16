Enki llega a su objetivo de 17.000 participantes para la carrera solidaria que se celebra este sábado

Una participante en la carrera el año pasado Carlota Blanco

La Fundación Enki anuncia que ha alcanzado su objetivo de 17.000 participantes para la XIII edición de su carrera, que se celebra este sábado a las 14.00 horas. Tras alcanzar más de 15.000 personas inscritas, un hito que permite superar el registro de participación del año pasado, la organización había dado un paso más para seguir impulsando esta gran cita inclusiva y solidaria y fijado el objetivo de 17.000 participantes.

ENKI amplía dorsales en su XIII edición tras alcanzar más de 15.000 inscripciones Más información

A finales de septiembre la lista incluía ya a 15.400 personas inscritas, consolidando un nuevo récord de participación. Con estas cifras, la prueba se consolida como la mayor carrera de Galicia y, por volumen de participación, se sitúa en el top 20 de España, entre las más multitudinarias a nivel nacional.

La Carrera Enki mantiene la esencia que la ha convertido en una cita singular: una carrera de obstáculos inclusiva, lúdica, solidaria y no competitiva, diseñada para que personas con y sin discapacidad compartan recorrido y experiencia, promoviendo una cultura de participación y convivencia en torno al deporte y el ocio compartido.

La carrera ENKI regresa en octubre y este año los usuarios pueden elegir el horario de salida Más información

Los inscritos pueden elegir franja horaria de salida entre las que estén disponibles. Los horarios se van cerrando a medida que se complete el cupo de cada salida, lo que permite distribuir mejor la participación y facilita la planificación de familias, grupos, entidades y particulares.