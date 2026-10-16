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A Coruña

El hotel de A Coruña en el que Valerón ejercía de buen samaritano

La jubilación de la histórica propiedad del Nogallás recupera anécdotas como la bondad del 'Flaco' o el lugar en el que Djukic ahogó sus penas tras fallar aquel penalti

Guillermo Parga
Guillermo Parga
16/10/2026 10:08
Los dueños del Hotel Nogallás de A Coruña
José Suárez e Inés Gómez, delante del hotel que regentaron durante casi medio siglo
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La determinación de José Suárez (Caracas, 1961) se ajusta tanto a cualquier libro Guinness como a un manual de emprendimiento. Lo suyo con el Hotel Nogallás fue puro flechazo desde que, en 1981, aterrizó como tantos coruñeses retornados desde una Caracas que había acogido a sus padres. En la vuelta a la tierra familiar, y en cuestión de horas, sabía dónde quería labrarse primero su futuro, posteriormente con su mujer, Inés, y más adelante con su hijo, Pablo: en el número 11 de la calle Julio Rodríguez Yordi, donde un empresario ordense había abierto el Hotel Nogallás. "El primer día que aterricé desde Caracas me metí ahí y decidí que quería que fuese mío", confiesa.

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Hoy, después de 45 años y unas pocas semanas, puede presumir orgulloso de haber sacado adelante un negocio familiar, en el que han arrimado el nombre los Suárez Gómez al completo. Ahora toma el relevo la cadena Gaiarooms, que ha aprovechado un espacio de reputación excelente para su desembarco en la ciudad. Pero lo que muchos no saben es que algunas páginas de la otra historia del Dépor se han escrito entre esas 17 habitaciones. Y si no que se lo pregunten a Juan Carlos Valerón, quien en varias ocasiones ejerció de buen samaritano con los más desfavorecidos. El genio canario pagó de su bolsillo la estancia de quienes no tenían techo para pasar la noche.

Noche fatídica

Viajemos algo más atrás, a mayo de 1994, cuando a la ciudad le quitaron la fiesta de los fuciños. Solamente unas horas después de resoplar y claudicar ante la desmedida ambición de González, Djukic ahogó sus penas a unos pocos metros de aquella portería. Fue, sí, en el Hotel Nogallás. "Tenemos muchas historias con gente del Dépor, y en una de ellas hubo un hombre que falló un penalti muy importante y se quedó jugando después al ping pong en nuestro hotel. Estaba muy jodido", reconoce Suárez, amigo de íntimo del histórico preparador físico, José Ángel Franganillo.

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Pero también hay anécdotas más allá del fútbol, como aquellos barcos ingleses con A Coruña recién ingresada en la Comunidad Económica Europea. La ingesta de alcohol de algunos tripulantes, y huéspedes, era tal que les llevaba a perder el rumbo. "Me acuerdo de Harry y Andy, dos marineros que se emborracharon tanto en el bar de enfrente que pidieron un taxi para volver al hotel, y estábamos a unos metros", dice quien en su día les atendió.

Cafetería

Los más veteranos de Riazor, o quienes hayan estudiado entre la década de los 80 y comienzos de siglo, recordarán el Nogallás también por su cafetería, que dejó de estar operativa en 2005. La razón es más que simple. "Pasaron los años, empezaron a tratarme de usted y sentía que iba envejeciendo", reconoce Suárez. "Me quedo con aquel cara a cara de la cafetería, en unos tiempos muy distintos; había mucha gente en Náutica, ambiente estudiantil, al igual que en Arquitectura o Empresariales. Y entonces yo era de la misma edad que los chavales", agrega. Cuenta, además, que un día Paco Vázquez se deshizo en elogios hacía su café.

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Ahora, con la satisfacción del trabajo bien hecho, y de haber cumplido un expediente intachable, la familia hace balance: "He disfrutado, hemos disfrutado mi mujer y yo estos 45 años. Lo único malo es ver fotos de nuestro hijo disfrutando del fútbol, y darme cuenta que en todos esos momentos estábamos trabajando". Ahora, a Jose e Inés les quedan muchos años para disfrutar de Pablo, y también reconocen que el negocio de su vida se queda "en buenas manos".

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