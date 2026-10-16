Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El fuerte terremoto del Bierzo se deja notar en A Coruña y su área: "Dio un saltito el sofá"

El sismo alcanzó una intensidad de 4,2 grados

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez y Efe
16/10/2026 10:37
Imagen de la cartografía del IGN con el terremoto del Bierzo marcado en rojo
Imagen de la cartografía del IGN con el terremoto del Bierzo marcado en rojo
IGN
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un terremoto de magnitud 4,2 mbLg, con epicentro en Priaranza del Bierzo, se dejó sentir este jueves a las 22.34 horas en la provincia de León y en buena parte de Galicia, según informa el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN), si bien no hay que lamentar daños por el momento. Pese a la lejanía entre la localidad y A Coruña (unos 200 kilómetros) también en la ciudad y en varios municipios del área metropolitana se dejó sentir el fuerte temblor.

Según se recoge en la página web del IGN, el seísmo se produjo a 10 kilómetros de profundidad y se sintió especialmente en la comarca de El Bierzo, además de en Asturias y Galicia. Posteriormente, se registraron varias réplicas, esta vez con magnitudes de hasta 2,4 puntos.

Las redes sociales fueron el lugar en el que muchos vecinos de A Coruña y su área se encontraron preguntando si alguien más había sentido un temblor o habían sido los únicos, revelando que el terremoto dejó algún susto en la zona herculina. Llegaron mensajes de residentes en barrios como Os Castros o la Sagrada Familia y también de lugares del área, como Fonteculler (Culleredo), Oleiros, Cambre, Arteixo o Betanzos.

Junto a las preguntas había también quien daba testimonio de su experiencia, afirmando que se había "movido el sofá", "tembló el sillón" o que "dio un saltito el sofá". Algunos usuarios también aseguraban que "fue cuestión de segundos" mientras que otros se reafirmaban en su sensibilidad: "En casa me tomaban por loco".

La Alhambra abre al público después de inspeccionar el monumento tras el terremoto

Sentido un terremoto de magnitud 4,7 con epicentro en Gójar, Granada

Más información

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió varias llamadas para avisar de que se habían percibido temblores de tierra en varias localidades de El Bierzo. "No se tiene constancia de daños personales ni materiales", añadió.

Por su parte, la directora general de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, Irene Cortés, informó de que el movimiento sísmico afectó especialmente a las localidades de Ponferrada, Villamartín de la Abadía y Villar de los Barrios.

En Galicia también más de una decena de vecinos contactaron con el 112 Galicia tras percibir el seísmo, con llamadas desde Lugo, Guntín, O Barco de Valdeorras, Teo, Pobra do Brollón, Outeiro de Rei, Meira, Chantada, Padrenda o Sarreaus.

Pese a todo, no se registraron daños personales ni materiales.

En caso de terremoto, el Servicio de Emergencias aconseja agacharse, intentar cubrirse y agarrarse a alguna superficie si es posible; mantener la calma; alejarse de muebles, ventanas y lámparas en el caso de estar en interior y en el caso de estar en el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Recreación del futuro Pabellón de Arteixo

Arteixo destina casi 7 millones a la construcción de un nuevo pabellón deportivo de más de 7.000 metros
Redacción
El ideal gallego

Nuevos cambios en los autobuses urbanos de A Coruña a su paso por los Cantones
Redacción
La lluvia y el fuerte viento pusieron en apuros a más de uno en la ciudad

Octubre está siendo menos lluvioso de lo habitual en Galicia
EFE
La actriz y supermodelo Marisa Berenson

La actriz y supermodelo Marisa Berenson, nueva invitada a las charlas MOP de A Coruña
Redacción