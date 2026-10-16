El fuerte terremoto del Bierzo se deja notar en A Coruña y su área: "Dio un saltito el sofá"

Imagen de la cartografía del IGN con el terremoto del Bierzo marcado en rojo IGN

Un terremoto de magnitud 4,2 mbLg, con epicentro en Priaranza del Bierzo, se dejó sentir este jueves a las 22.34 horas en la provincia de León y en buena parte de Galicia, según informa el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN), si bien no hay que lamentar daños por el momento. Pese a la lejanía entre la localidad y A Coruña (unos 200 kilómetros) también en la ciudad y en varios municipios del área metropolitana se dejó sentir el fuerte temblor.

Según se recoge en la página web del IGN, el seísmo se produjo a 10 kilómetros de profundidad y se sintió especialmente en la comarca de El Bierzo, además de en Asturias y Galicia. Posteriormente, se registraron varias réplicas, esta vez con magnitudes de hasta 2,4 puntos.

Las redes sociales fueron el lugar en el que muchos vecinos de A Coruña y su área se encontraron preguntando si alguien más había sentido un temblor o habían sido los únicos, revelando que el terremoto dejó algún susto en la zona herculina. Llegaron mensajes de residentes en barrios como Os Castros o la Sagrada Familia y también de lugares del área, como Fonteculler (Culleredo), Oleiros, Cambre, Arteixo o Betanzos.

Junto a las preguntas había también quien daba testimonio de su experiencia, afirmando que se había "movido el sofá", "tembló el sillón" o que "dio un saltito el sofá". Algunos usuarios también aseguraban que "fue cuestión de segundos" mientras que otros se reafirmaban en su sensibilidad: "En casa me tomaban por loco".

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El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió varias llamadas para avisar de que se habían percibido temblores de tierra en varias localidades de El Bierzo. "No se tiene constancia de daños personales ni materiales", añadió.

Por su parte, la directora general de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, Irene Cortés, informó de que el movimiento sísmico afectó especialmente a las localidades de Ponferrada, Villamartín de la Abadía y Villar de los Barrios.

En Galicia también más de una decena de vecinos contactaron con el 112 Galicia tras percibir el seísmo, con llamadas desde Lugo, Guntín, O Barco de Valdeorras, Teo, Pobra do Brollón, Outeiro de Rei, Meira, Chantada, Padrenda o Sarreaus.

Pese a todo, no se registraron daños personales ni materiales.

En caso de terremoto, el Servicio de Emergencias aconseja agacharse, intentar cubrirse y agarrarse a alguna superficie si es posible; mantener la calma; alejarse de muebles, ventanas y lámparas en el caso de estar en interior y en el caso de estar en el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.