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A Coruña

El conocido empresario de A Coruña que coordinará el mercado navideño

Su empresa ha ganado la licitación y trabaja para que dejar un resultado histórico

Guillermo Parga
Guillermo Parga
16/10/2026 13:31
José Gabriel Méndez, de Joviges, en una sesión para El Ideal Gallego
José Gabriel Méndez, de Joviges, en una sesión para El Ideal Gallego
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El mercado navideño de A Coruña camina hacia la excelencia, o al menos hacia el camino más rápido para olvidar la decadencia y los problemas derivados de lo ofrecido en 2025. Para ello, la licitación, que alcanza prácticamente los 400.000 euros, se ha dividido en tres lotes, uno de ellos dedicado exclusivamente a la coordinación y gestión. Y ese concurso lo ha ganado Joviges SL, una empresa 100 por 100 coruñesa y de la que es fundador, propietario y responsable José Gabriel Méndez.

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Puede considerarse a Méndez un todoterreno del mundo empresarial que ha tocado diversos palos, pero sobre todo un empresario de éxito. En el caso de Joviges es una rama de negocio enfocada a la creación de eventos, la instalación de infraestructuras y sistemas eléctricos. "Nos encargamos de todo el proceso, para que solo haya que disfrutar del resultado: diseño, instalación, mantenimiento y retirada", indica en su carta de presentación.

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José Gabriel Méndez, muy querido en el mundo de la hostelería, será también uno de los encargados de que la alineación de empresas presentes en el nuevo mercado navideño saque lo mejor del comercio y la hostelería de A Coruña. Tal y como informó El Ideal Gallego, algunas de las que estarán ya saben cuáles serán las condiciones. Casi con toda seguridad, instalarse en una de las casetas será gratuito, y la única condición será el depósito de una fianza previa. Además, la prioridad será absoluta para empresas de la ciudad y el área metropolitana, mientras que la explotación se realizará en turnos rotatorios, en espacios de 10 días. De hecho, la alcaldesa, Inés Rey, confirmó en 'Cita en María Pita' lo adelantado el día anterior por este diario: “Daremos cabida a distintos establecimientos de la ciudad, con una cesión gratuita y estarán en tres turnos: uno de 10 días y otros dos de 14”.

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El máximo responsable de la coordinación del mercadillo navideño de María Pita desprende la emoción y la ilusión de quien está gestando algo muy grande, a sabiendas de que, esta vez sí, hará disfrutar a los más pequeños y a los mayores los convertirá en partícipes de esa magina navideña. "Las cosas se están haciendo con mucho criterio, de manera muy profesional, y siendo conscientes de dónde queremos llegar y cómo queremos hacerlo", subraya. "Esta vez sí, nadie le va a quitar a los coruñeses el mercado que se merecen, y a esta ciudad la posición en el mapa de estas fechas que siempre ha reivindicado", añade.

Por otra parte, hay que recordar que Méndez fue uno de los artífices en la mediación que evitó que el mercado navideño de 2025 se fuese al traste antes de tiempo. De hecho, e es uno de los afectados por los "incumplimientos" de la concesionaria de entonces, NC7Events. "Pero todo eso es algo de lo que hay que pasar página lo antes posible, y no hay mejor manera de hacerlo que centrándose en el mercado de 2026", subraya.

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