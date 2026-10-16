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A Coruña

El Ayuntamiento sustituirá el barco que adorna Alfonso Molina

El 'Atalaya' dejará paso a 'José Germán', que será el cuarto pesquero de la avenida desde 1994

Abel Peña
Abel Peña
16/10/2026 10:53
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La alcaldesa, Inés Rey, ha anunciado que próximamente se sustituirá el barco que adorna una de las jardines de Alfonso Molina, ya muy deteriorado. La alcaldesa hizo estas declaraciones en el programa radiofónico 'Cita en María Pita', donde añadió que se está llevando a cabo los preparativos. 

No es la primera vez que se cambia el pequeño pesquero de Alfonso Molina por otro. Son embarcaciones retiradas, que conservan el nombre que llevaron mientras faenaban en el mar. El actual se llama 'Atalaya' y lleva en Alfonso Molina diez años

Sin embargo, el paso del tiempo y la intemperie lo ha deteriorado mucho. Tanto, que actualmente está vallado y es visible el óxido y otros desperfectos. Además, el pasado puente del Pilar alguien prendió un fuego en su cubierta. El nuevo barco se llama 'José Germán'. Lo cede la empresa Pesca Xurelo. 

De esta manera, 'José Germán' se une a la lista que comenzó en el 94, con 'Pepe Golán', en 2003 'Corpiño Muxía' y , desde 2016, 'Atalaya'. 

quintana. abordaje de la policÃ­a municipal a los polizones en el barco de Alfonso molina

Polizones de secano en Alfonso Molina

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