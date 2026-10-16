El acusado de matar a su mujer en A Coruña alega que ella falleció por una caída estando ebria

El hombre acusado de vejar y estrangular hasta la muerte a su mujer en el barrio de Labañou EFE

El hombre acusado de matar a su mujer en A Coruña en agosto de 2024 ha alegado este viernes que ella falleció por una caída mientras estaba ebria.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de a Coruña ha acogido la última sesión del juicio, que se ha reducido a tres jornadas, contra un hombre de 78 años acusado de haber matado a su mujer, entonces de 74 años, el 2 de agosto de 2024 en su domicilio, en la coruñesa avenida de Gran Canaria.

Según su relato, ella tenía situaciones de alcoholismo continuo en los últimos doce años, tras un periodo anterior que ha calificado como "divino" a lo largo de 55 años de matrimonio: "Yo a mi mujer la quería con locura, la prueba está que le aguantaba muchas tonterías, como andar siempre ebria", ha apuntado.

Ha asegurado que él pasó el 1 de agosto todo el día fuera de casa, aunque "enfadado" porque "la noche anterior la había liado", por alcoholismo, y al llegar al domicilio, por la noche, ella se negó a abrirle la puerta, aunque finalmente le permitió el acceso.

Ella fue a la habitación y él se quedó en el salón, para ver un partido de tenis, hasta que oyó un ruido, fue al dormitorio y la vio tendida en el suelo, le preguntó si estaba bien, ella afirmó, y le planteó llamar a emergencias, a lo que ella respondió que no.

Según su versión, la dejó en el suelo apoyada contra una mesilla apoyada en una almohada y lo siguiente que supo, cuando se despertó por la mañana, es que ella había fallecido -los forenses apuntaron a un estrangulamiento-.

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Grabó un vídeo de la situación con el teléfono móvil en el que la insultaba, la llamaba borracha y le decía que por su culpa iba a acabar en la cárcel: "Grababa vídeos para cubrir mis espaldas", ha añadido.

Sobre la frase de que iba a acabar en la cárcel, ha apuntado que la dijo "muchísimas veces" porque sospechaba que ella podía fallecer y acabar acusado, como ocurrió.

En cuanto a los insultos, por los que las acusaciones solicitan un año y medio de prisión, ha dicho que pide "disculpas" y que era habitual que ambos se insultasen mutuamente.

Respecto a las marcas de golpes que habían visto los hijos del matrimonio en su madre en ocasiones anteriores, ha afirmado que ella "se pasaba más tiempo por el suelo que andando": "Yo nunca la maltraté", ha indicado.

También ha sido cuestionado por sus contradicciones entre su declaración en el juicio y en las declaraciones tras su detención, ha dicho que "estaba perdido y bien perdido que estaba" porque "llevaba dos días detenido sin comer, sin beber y sin tomar un café por la mañana, estaba enfermo, tenía cáncer".

No obstante, ha dicho que siempre colaboró con todo, entregó los vídeos de su móvil y permitió recoger todas las pruebas, aunque ha acusado a la Policía de presentar material de su teléfono de ocasiones anteriores y no del día de los hechos.

Niega tener cualquier implicación con la muerte de su mujer

Al final de su declaración, se ha dirigido al jurado tras responder de manera directa a la pregunta de si asesinó a su mujer: "Si la adoraba, ¿cómo la iba a matar?".

"A mí me están acusando de un delito que no cometí, que en mi vida no haría, quería a mi mujer con locura. Llevo 26 meses allí metido por no haber hecho nada. Yo soy inocente de todo lo que se me está acusando, quería a mi mujer con locura, la adoraba", ha concluido.

Las acusaciones -la Fiscalía, tres particulares por tres de los cuatro hijos del matrimonio y la Xunta como acusación popular- descartan esta tesis, pues se remiten al informe forense que habla de asfixia por estrangulamiento y acusan al procesado de asesinato, con agravantes como parentesco y género, además de ensañamiento en uno de los casos, por lo que elevan la petición de pena hasta los veinticinco años de prisión.

Además, añaden los vídeos que grabó el acusado aquella noche, antes del fallecimiento, de su mujer tirada en el suelo, en los que la insulta y le dice que por su culpa iba a acabar en la cárcel, por lo que añaden un año y medio de prisión por injurias junto con un delito contra la integridad moral.

La defensa pide la libre absolución o plantea homicidios con grado limitado de responsabilidad, si bien reconoce los insultos y su condena, junto con la aceptación absoluta de responsabilidad civil por la muerte de la víctima, aunque no haya condena por ese hecho.