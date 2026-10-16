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A Coruña

Dos coruñesas, entre las cien mujeres más influyentes de España

La revista Forbes ha incluido a un total de seis gallegas en su lista

Ep
16/10/2026 13:10
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, durante una junta de Inditex
Javier Alborés 
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La revista Forbes ha incluido a un total de seis mujeres gallegas en su lista anual de las 100 mujeres más influyentes de España en el año 2026, elaborada por Forbes Women. En concreto, se trata de nombres como el de Marta Ortega, presidenta no ejecutiva del grupo textil Inditex; Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de Grupo Adolfo Domínguez; Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI); Elena Salgado, ingeniera industrial, economista y exvicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda; Elena Ochoa Foster, fundadora y CEO de Ivorypress; y la escritora Lucía Solla Sobral.

Una representación femenina que refleja "la solidez del talento gallego en puestos de máxima responsabilidad", seis nombres que consolidan Galicia como "un polo estratégico de alta dirección, marcas globales, finanzas internacionales y creación cultural", según ha destacado Forbes Women en una nota de prensa.

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, y la presidenta de Inditex, Marta Ortega

Marta Ortega esboza las claves del futuro de la empresa: "Tenemos que seguir siendo cada día más Inditex que nunca"

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Marta Ortega Pérez (A Coruña) y Adriana Domínguez (Ourense) abanderan la representación empresarial y de la moda global gallega al frente de Inditex y Adolfo Domínguez, mientras que Nadia Calviño (A Coruña) y Elena Salgado (Ourense) lideran la gobernanza económica europea e institucional.

En el caso de Marta Ortega, Forbes ha destacado que desde que asumió la presidencia del grupo textil Inditex "consolidó su liderazgo mundial" acelerando estrategias de sostenibilidad y elevación de marca, una labor que compagina con el impulso a la fotografía internacional a través de la Fundación MOP en A Coruña.

A ella se une Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de Grupo Adolfo Domínguez, quien ha sido celebrada por Forbes por liderar la transformación de la firma mediante "la innovación digital, la sostenibilidad y proyectos pioneros como ADN RENT y ADN BOX".

En cuanto a la representación institucional y financiera gallega, Forbes ha destacado a Nadia Calviño, primera mujer en presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por su trabajo para liderar la financiación estratégica de la transición ecológica en Europa.

Por su parte, Elena Salgado ingeniera industrial, economista y exvicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, quien preside la Fundación Abertis, destaca por impulsar alianzas de impacto social y educativo.

Finalmente, la presencia gallega en la lista se completa en la industria cultural con Elena Ochoa Foster (Ourense), psicóloga, editora y comisaria de arte, fundadora y CEO de Ivorypress y "referente internacional en el mercado del arte contemporáneo y los libros de artista".

Con todo, el ámbito de las letras cuenta con la proyección de Lucía Solla Sobral (Pontevedra) escritora galardonada con el Premio Cálamo al Libro del Año y El Ojo Crítico de Narrativa por su primera novela, 'Comerás flores'.

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