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A Coruña

Condenan a a una banda de traficantes que guardaba el dinero de la droga en una lata de cacao

La Guardia Civil interceptaron en Benavente un camión que salió del puerto de A Coruña

Abel Peña
Abel Peña
16/10/2026 14:17
Audiencia Provincial de A Coruña
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La Audiencia Provincial ha condenado a una banda compuesta por cinco individuos que se dedicaba al tráfico de drogas a penas de entre tres años y siete años de prisión, sin contar las multas, que en algunos casos, son millonarias: 1.9 millones de euros en uno y en otros dos, un par de millones de euros cada uno. Ninguno tenía antecedentes por tráfico de drogas, aunque algunos sí por otras causas, como robo o agresiones. 

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil descubrió la trama en 2023, cuando detectó a un traficante, natural de Valladolid, que resultó ser miembro de la banda.  El EDOA montó un dispositivo de vigilancia que incluyó escuchas telefónicas. Así descubrieron que iban a hacer un gran envío. 

El camión con la droga viajó desde el puerto de A Coruña y fue interceptado en Benavente a pesar de contar con un coche lanzadera (es decir, una avanzadilla para descubrir posibles controles). En el interior del vehículo había 141 kilos de cannabis, casi medio kilo de MDMA, y otras 739 pastillas de la misma sustancia y casi otro kilo de ketamina (un anestésica). 

Un registro en A Coruña permitió a los agentes incautarse de gran cantidad de dinero unos cinco mil euros repartidos por toda la casa y 9.600 dentro de una lata de Nesquik. Encontraron más dinero en otro domicilio de Cambados.  de Cambados. 

Policía Nacional

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