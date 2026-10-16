Ya hace tiempo que la obra de los Cantones, la que más expectación (y debate) ha generado en muchos años, ha entrado en su fase final. La mayor parte del firme de piedra se ha instalado, doblando la anchura de la acera, así como los bancos y las farolas.

La zona que todavía queda por rematar es la de la plaza de Mina, que ahora ya está unida al Cantón pequeño al haber desaparecido el desvío hacia Juana de Vega. Allí se está instalando uno de los grandes hitos de los Cantones, junto con el Obelisco: la exedra.

Este gran banco semicircular persigue convertir este espacio en una zona de estancia, y es un banco corrido, justo enfrente de la tienda de Tezenis. Los obreros están empezando a instalar los apoyos sobre los que se instalarán los asientos públicos.

En el proyecto original, entre la tienda y el banco se levanta un árbol. Pero, como dijo la alcaldesa la semana pasada, la jardinería es lo último que se dispone. Habrá que esperar quizá hasta diciembre para ver el conjunto.