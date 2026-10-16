Aspais y Fundación Mencer inauguran en A Coruña el nuevo Servicio de Apoyo al Empleo para personas con discapacidad Javier Alborés

Aspais y la Fundación Mencer inauguraron este jueves el nuevo SADE (Servicio de Apoyo al Empleo), una iniciativa destinada a reforzar la orientación laboral, el acompañamiento profesional y el desarrollo personal de las personas con discapacidad. La apertura de este nuevo servicio representa un paso más en el compromiso de las dos entidades con la inclusión sociolaboral y con la creación de oportunidades reales de empleo en Galicia.

Tal y como explicó José Ramón Dourado Lema, presidente de Aspais y de la Fundación Mencer, “SADE nace con el objetivo de ofrecer una atención integral y personalizada a personas con discapacidad a lo largo de su itinerario de acceso al empleo”. El servicio contará durante toda la semana con una orientadora laboral especializada y con una psicóloga de la Fundación Mencer, que prestarán apoyo individualizado en los procesos de búsqueda de empleo, desarrollo personal, adquisición de competencias y mejora de la autonomía.

El nuevo recurso tiene como finalidad acompañar cada persona en la construcción de su proyecto profesional y vital, fortaleciendo su confianza, independencia e integración en el mercado laboral. Además de la orientación profesional, facilitará herramientas y recursos para mejorar la empleabilidad y favorecer una inserción laboral sostenible y adaptada a las necesidades de cada usuario.

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La creación de SADE da continuidad al trabajo desarrollado por Aspais y Fundación Mencer en favor de la inclusión de las personas con discapacidad a través del empleo, la formación y el acompañamiento social. Desde la Fundación Mencer se impulsan programas de apoyo a trabajadores y familias de toda Galicia, así como acciones formativas a través de un aula homologada por la Xunta de Galicia para la impartición de certificados de profesionalidad en distintas especialidades.

La puesta en marcha de este nuevo servicio apoya su actividad en la experiencia acumulada por el Grupo Mencer, un proyecto de economía social nacido en 2014 en el polígono de Bergondo como centro especial de empleo. En la actualidad, el grupo supera los cien profesionales, de los que más del 92% son personas con discapacidad o incapacidad permanente total. Además, más del 93% del personal cuenta con contrato indefinido, una muestra de su compromiso con la creación de empleo estable y de calidad para un colectivo que presenta especiales dificultades de acceso estable y de calidad para un colectivo que presenta especiales dificultades de acceso.

Bajo la presidencia de José Ramón Dourado, el Grupo Mencer se consolidó como una referencia gallega en inclusión laboral, economía social y generación de oportunidades para las personas con discapacidad. A lo largo de estos años desarrolló un modelo que combina actividad empresarial, innovación y compromiso social, demostrando que la inclusión laboral es compatible con la excelencia empresarial.

La inauguración de SADE supone así un nuevo avance en la misión compartida de Aspais y Fundación Mencer de construir una sociedad más inclusiva, en la que la discapacidad no constituya una barrera para el talento, la capacitación profesional ni el acceso al empleo.