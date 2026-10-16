Arde Bogotá vuelve a A Coruña, pero sin saber exactamente dónde

Antonio García, de Arde Bogotá, durante el concierto de 2025 Patricia G. Fraga

Se le ha dibujado una sonrisa en la boca a los fans coruñeses de Arde Bogotá, que después de la decepción por haberse quedado fuera de la gira de grandes recintos ven cómo la ciudad sí entra en la rueda de recitales de masas. La banda de Cartagena, que acaba de publicar su disco 'Manufacturas del Club de la Gente Sola', estará en A Coruña el sábado 31 de julio.

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El cuándo es una realidad oficializada por la banda. El dónde ya es otro cantar. Nunca mejor dicho. Y es que el concierto se enmarca dentro del ciclo Coruña Sounds, y en el anuncio oficial la banda se refiere a la sede como “Recinto Coruña Sounds”, algo que evidentemente no existe. Aunque muchos han dado por hecho que se trata del muelle de Batería, no es nada seguro y existen otras opciones, como es el caso del Universitario de Elviña.

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Arde Bogotá tocó por última vez en A Coruña en julio de 2025, en una noche para la historia, bajo un diluvio y después de tener que para su recital por la tormenta. La actuación ha quedado marcado como una de las más memorables de los últimos años, tanto para el grupo como para los asistentes.