La apuesta sostenible de Gadis: producto de proveedores locales, reciclaje y ahorro energético

Productos frescos en un supermercado Gadis Germán Barreiros

“Estamos comprometidos con la búsqueda de una sociedad más próspera, justa y en equilibrio con el medioambiente. Creemos firmemente que podemos contribuir a los grandes retos globales como la equidad o el cambio climático, desde una gestión centrada en los territorios locales”. Esta es la declaración de intenciones de Gadisa Retail, la empresa que gestiona los supermercados Gadis, que aparece recogida en su memoria anual más reciente.

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Para cumplir este objetivo, promueve diferentes medidas. Una de ellas tiene al producto local como protagonista. La compañía asegura que cuenta con “un suministro responsable y sostenible” que le permite contar “con el mejor surtido” y generar “riqueza socioeconómica” en el entorno. Según el informe anual, su modelo de negocio implica la compra a cerca de 1.000 proveedores de origen local, priorizando “la producción más sostenible y de proximidad”. “Esta apuesta se materializa en los supermercados, donde incentivamos el consumo de productos frescos y de temporada”, afirma. Además, ofrece más de 300 referencias ecológicas.

Economía circular

Gadisa Retail señala que el compromiso con la gestión sostenible de los recursos es parte de su cultura y le lleva a impulsar la transición de su negocio hacia “la economía circular”, lo cual permite reducir el “consumo” y reintroducir “los materiales desechados en la cadena de valor”.

“Nuestro sistema de gestión medioambiental promueve las tres R (reducir, reutilizar y reciclar). Trabajamos en todas las fases de nuestra actividad para asegurar un uso sostenible de los recursos, el aprovechamiento de todos los excedentes y un uso responsable entre nuestra clientela”, afirma. En su sede central de Betanzos da un nuevo uso a más del 95% de los residuos, según los datos recopilados en el informe anual.

La empresa también aborda el cambio climático. “Trabajamos para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a nuestra actividad y a la cadena de valor alimentaria”, asegura. Para ello, sustituye iluminación tradicional por luminarias LED, instala sensores de presencia, emplea sistemas de refrigeración eficientes y aprovecha la luz natural.