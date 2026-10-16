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A Coruña

Absuelta una médica del Chuac por espiar el historial de una compañera

Efe
16/10/2026 21:50
Hospital Universitario de A Coruña, Chuac
Hospital Universitario de A Coruña, Chuac
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Una médica del Hospital de A Coruña ha sido absuelta de un delito de revelación de secretos por espiar el historial de una compañera.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha revocado, en una sentencia del 21 de septiembre, otra sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña.

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En el fallo original se condenaba a la facultativa por espiar el historial sanitario de una compañera con la que se llevaba mal.

La nueva sentencia descarta que esté demostrada esta mala relación y tampoco determina a qué información accedió, por lo que la absuelve.

El fallo no es firme, pues contra él puede presentarse recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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