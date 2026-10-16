A Coruña se despide de uno de los pubs preferidos por la mediana edad

El Bow9, cerrado definitivamente German Barreiros

Algo menos de tres años ha durado el ciclo del Bow9 en el número 2 de la avenida de La Marina, donde en poco tiempo se había reivindicado como una de las opciones preferidas para el público de mediana edad. Sin embargo, la propiedad parece haberse cansado de una dinámica de sanciones, cierres y reaperturas que ha protagonizado en los últimos meses y ha anunciado el cese de actividad definitivo. Se reduce un poco más, si cabe, el abanico de opciones para quienes están entre los 35 y los 50 años.

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El Bow9, que funcionaba tanto en horario de tarde como local de primera copa, también fue en su día uno de los precursores del tardeo ochentero en la zona centro. El hecho de ser vecino puerta con puerta con Piccadilly o Tavernier, además, convirtió ese espacio de la avenida de La Marina en un punto predilecto para ese tipo de público objetivo, con un ritmo más pausado.

Unas 400 personas que pagaron su fiesta de Fin de Año en A Coruña no tienen dónde ir Más información

Los problemas llegaron en diciembre de 2025, cuando a unos pocos días de la fiesta de Fin de Año el Ayuntamiento decidió cerrar el establecimiento. El motivo, la existencia de equipos de reproducción musical en directo, así como una medición excesivamente alta. El quebradero de cabeza para los 400 clientes que habían pagado entrada fue de campeonato. Además, unos meses después, en mayo, el Gobierno local volvió a precintar el Bow9 por un motivo semejante.