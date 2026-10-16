Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña se despide de uno de los pubs preferidos por la mediana edad

Cerrado en diciembre y precintado en mayo, había vuelto a trabajar a un buen ritmo recientemente

Guillermo Parga
Guillermo Parga
16/10/2026 18:13
El Bow9, cerrado definitivamente
El Bow9, cerrado definitivamente
German Barreiros
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Algo menos de tres años ha durado el ciclo del Bow9 en el número 2 de la avenida de La Marina, donde en poco tiempo se había reivindicado como una de las opciones preferidas para el público de mediana edad. Sin embargo, la propiedad parece haberse cansado de una dinámica de sanciones, cierres y reaperturas que ha protagonizado en los últimos meses y ha anunciado el cese de actividad definitivo. Se reduce un poco más, si cabe, el abanico de opciones para quienes están entre los 35 y los 50 años.

El Bow de La Marina, nuevamente precintado

El Ayuntamiento de A Coruña precinta un local de La Marina por exceso de ruido

Más información

El Bow9, que funcionaba tanto en horario de tarde como local de primera copa, también fue en su día uno de los precursores del tardeo ochentero en la zona centro. El hecho de ser vecino puerta con puerta con Piccadilly o Tavernier, además, convirtió ese espacio de la avenida de La Marina en un punto predilecto para ese tipo de público objetivo, con un ritmo más pausado.

El Bow9 permanece cerrado

Unas 400 personas que pagaron su fiesta de Fin de Año en A Coruña no tienen dónde ir

Más información

Los problemas llegaron en diciembre de 2025, cuando a unos pocos días de la fiesta de Fin de Año el Ayuntamiento decidió cerrar el establecimiento. El motivo, la existencia de equipos de reproducción musical en directo, así como una medición excesivamente alta. El quebradero de cabeza para los 400 clientes que habían pagado entrada fue de campeonato. Además, unos meses después, en mayo, el Gobierno local volvió a precintar el Bow9 por un motivo semejante.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La portavoz de la CEF, Montse Mínguez, ofrece una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). El PSOE asume el mal resultado en las elecciones de este domingo en Aragón, en las que ha perdido cinco escaños y se ha hundido hasta su peor registro histórico (18 escaños), en la primera derrota de una ministra de Pedro Sánchez convertida en candidata autonómica.09 FEBRERO 2026Alejandro Martínez Vélez / Europa Press09/02/2026

Montse Mínguez, portavoz del PSOE, anuncia que "da un paso atrás"
EFE
El Chef Gonzalo Castro del Colegio Obradoiro, ganador del I Concurso de Menú Escolar

La EcoKitchen del Colegio Internacional Obradoiro gana el I Concurso Nacional de Mejor Menú Escolar
Redacción
El Bow9, cerrado definitivamente

A Coruña se despide de uno de los pubs preferidos por la mediana edad
Guillermo Parga
El Papa León XIV (c) celebra una misa, este viernes, en el Hospital Gemelli de Roma

León XIV habla desde el hospital con Putin para reclamarle una tregua y ofrecerle diálogo
EFE