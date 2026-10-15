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A Coruña

Una ciudad de lujo de más de treinta bares atracará en A Coruña

El 'Mein Schiff Flow' llegará al puerto coruñés con casi 4.000 pasajeros que disfrutan de un barco estrenado este mismo año

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
15/10/2026 13:23
Una de las zonas de cubierta del 'Mein Shiff Flow'
Una de las zonas de cubierta del 'Mein Shiff Flow'
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El puerto de A Coruña recibirá el próximo 19 de octubre un barco que es en realidad toda una ciudad de lujo sobre el mar. El 'Mein Schiff Flow' atracará en la ciudad sobre las ocho de la mañana procedente de Cádiz y con casi 4.000 pasajeros a bordo, en una escala que compartirá con el también gigante 'Ventura' de P&O.

El nuevo buque de TUI Cruises, que navega desde este mismo año, está diseñado para redefinir el concepto de los trasatlánticos y ofrecer relax, confort y lujo a sus pasajeros. Para ello, una de sus grandes fortalezas es el ocio, con más de una treintena de ofertas entre restaurantes, bares y salas. 

Gracias a ellos, los viajeros pueden disfrutar de comida italiana, griega, bistró francés, cocina atlántica y hasta platos de lo más caseros. La experiencia culinaria no se queda solo en el plato, sino que el 'Mein Schiff Flow' la traslada a sus espacios, con terrazas exteriores desde las que disfrutar del mar a la vez que se come, un restaurante que combina la cocina de Singapur con una experiencia digital o una típica cabaña alpina en la que unir el turismo marítimo con calentarse a la lumbre de una chimenea.

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Entre los bares destacan ofertas como la que propone el Street Art, creado al estilo industrial y de grafiti, la del café y el chocolate de especialidad del Barista Bar, una heladería a pie de piscina o un salón inspirado en los años 20 y el burlesque.

A todo ello une el 'Mein Schiff Flow' una gran variedad de opciones de bienestar personal, con spa, saunas o peluquerías. Todo ello para conformar una gran y lujosa ciudad flotante de la que también podrán disfrutar los coruñeses el próximo 19 de octubre.

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