A Coruña
Salvamento Marítimo instala un nuevo radar en la torre de control marítimo de A Coruña
Tiene un alcance de hasta 25 millas náuticas (46 kilómetros)
Una imponente grúa situada en el dique de abrigo de A Coruña ha sorprendido a muchos viandantes este jueves en A Coruña. El motivo de su presencia es que Salvamento Marítimo ha procedido a la instalación de un nuevo radar, complementando la cobertura de cabo Prioriño.
Este sistema, con alcance de hasta 25 millas náuticas (46 kilómetros), mejora el seguimiento del tráfico marítimo y refuerza la seguridad y las operaciones de búsqueda y salvamento en la ría coruñesa, según explica Salvamento Marítimo