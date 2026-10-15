Salvamento Marítimo instala un nuevo radar en la torre de control marítimo de A Coruña

Grúa ubicada en el dique de abrigo para instalar el radar Carlota Blanco

Una imponente grúa situada en el dique de abrigo de A Coruña ha sorprendido a muchos viandantes este jueves en A Coruña. El motivo de su presencia es que Salvamento Marítimo ha procedido a la instalación de un nuevo radar, complementando la cobertura de cabo Prioriño.

Este sistema, con alcance de hasta 25 millas náuticas (46 kilómetros), mejora el seguimiento del tráfico marítimo y refuerza la seguridad y las operaciones de búsqueda y salvamento en la ría coruñesa, según explica Salvamento Marítimo