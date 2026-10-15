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Robo en churreria
A Coruña

Revientan el escaparate de una churrería en Ramón y Cajal

El ladrón se llevó la caja registradora y un ordenador y huyó antes de la llegada del 091

Abel Peña
Abel Peña
15/10/2026 11:05

Esta madrugada, Don Churro, una pequeña churrería ubicada en la calle Ramón y Cajal sufrió un robo con fuerza. Un hombre encapuchado rompió el cristal haciendo uso de una tapa de registro de recogida de pluviales y se coló en el interior. Todo ocurrió en unos segundos. 

"Se llevaron la caja registradora entera, el  monitor, el ordenador....", enumera la dueña, Yniris Touranian, que abrió el negocio hace solo un año. "Representa una pérdida fuerte, porque somos pequeños comerciantes, vivimos al día", se lamenta. 

La cámara de seguridad grabó toda la secuencia: "Da una vueltita, se tapa la cara, y lo hace todo muy rápido", narra Touranian. Por supuesto, saltó la alarma, pero el delincuente actuó con demasiada celeridad. Para cuando llegaron los primeros coches patrullas, ya se había esfumado. 

A primera hora de la mañana acudieron miembros de la Policía Científica para tomar las huellas dactilares y la dueña tiene que acudir a presentar denuncia, aunque después de que venga el cristalero. "Hoy será un día perdido", admite Touranian. Pero no piensa rendirse.  

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