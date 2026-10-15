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A Coruña

R Cable, empresa de A Coruña, registra 81 millones de euros de pérdidas

La facturación de la empresa se reduce en un 5,69%, al pasar de 293,2 a 276,5 millones de euros

Iván Aguiar
Iván Aguiar
15/10/2026 03:51
Edificio que alberga la sede de R Cable y Telecable, ubicada en el centro de A Coruña
Edificio que alberga la sede de R Cable y Telecable, ubicada en el centro de A Coruña
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R Cable (conocida popularmente como R) es un operador de telecomunicaciones con oficinas centrales en A Coruña cuyo negocio está enfocado principalmente en Galicia. Ofrece servicios de fibra óptica, telefonía fija, telefonía móvil y televisión de pago. Las cuentas anuales que ha depositado en el Registro Mercantil revelan que no atraviesa un buen momento a nivel económico.

El balance correspondiente al ejercicio de 2025 muestra que registró una cifra de ventas de 276,5 millones de euros, un 5,69% menos que la conseguida en el año anterior, cuando se contabilizaron 293,2 millones de euros.

El beneficio neto de R Cable y Telecable Telecomunicaciones SA, tal y como se denomina legalmente en la actualidad, también tuvo un mal comportamiento. La empresa ya había contabilizado unas pérdidas de 74,92 millones de euros en 2024. Este dato empeoró todavía más el año pasado, al crecer hasta los 81,56 millones de euros, lo que supone un incremento de un 8,86% de los números rojos. Este balance se enmarca dentro de un contexto estratégico de integración y optimización operativa a nivel de grupo.

Integración

R Cable y Telecable pertenece al grupo Orange España (denominado hasta hace pocas semanas como MasOrange), que es el resultado de la fusión entre Lorca (anteriormente Grupo MásMóvil) y Orange. Este se formó tras la aprobación de la Comisión Europea y las diferentes autoridades nacionales competentes.

El informe de gestión de la compañía coruñesa destaca que, durante el ejercicio 2025, este entramado empresarial se mantuvo como el primer operador del sector en número de clientes en España.

R Cable Telecomunicaciones Galicia SA se constituyó oficialmente en A Coruña el 1 de agosto de 1994. Su domicilio social está en el número 85 de la calle Real, en el centro de A Coruña, al lado del Obelisco. Con fecha 17 de junio de 2019, la compañía modificó su denominación social por la que tiene en la actualidad, R Cable y Telecable Telecomunicaciones SA.

El 27 de noviembre de 2015 tuvo lugar la adquisición de la totalidad de las acciones de la empresa por parte de Euskaltel SA, accionista directo único desde entonces. Con fecha 11 de julio de 2019, R absorbió a Telecable de Asturias SA.

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