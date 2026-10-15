Plantar arbolado autóctono es la nueva moda en las ciudades, que tienden a parecerse entre ellas

Plantación de árboles por niños en San Diego Quintana

La planificación urbanística ha avanzado mucho en las últimas décadas, también en lo que se refiere al arbolado, que ha pasado a ser un elemento a considerar por los urbanistas tanto como el mobiliario urbano o el firme. Nadie duda que son necesarios para crear espacios de calidad, pero el problema estriba en decidir cuáles plantar, sobre todo ahora. Normalmente se usan las mismas especies que en todas las ciudades, cuando los expertos apuntan a que lo que está de moda es utilizar especies autóctonas, para reforzar la personalidad.

Desde 2020 hasta finales de 2025, el Gobierno local plantó más de 4.600 árboles. Es decir, que casi el 20% del total del arbolado de la ciudad se instaló en este quinquenio. Esto se debe en parte a las peatonalizaciones y humanizaciones, que han venido acompañadas de la plantación de árboles, pero también a la regeneración de zonas verdes y la urbanización de nuevas zonas de la ciudad.

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Pero el Ayuntamiento emplea especies socorridas, dado que en Europa, el 90% de los viveros crían los mismos árboles urbanos, como los plátanos, magnolias o el liquidambar, además de la palmera, con su variedad phoenix. Carlos Franco, ingeniero forestal, señala que “ahora todas las ciudades tienen los mismos árboles: Nueva Orleáns, Tokio, Nueva York...”. Se escogen porque son muy vistosos y generan pocos problemas fitosanitarios.

“Se introducen como moda. Por ejemplo, anteriormente los olmos se usaron mucho en las ciudades europeas. Es un fenómeno que se viene produciendo desde el segundo tercio del siglo XX”, explica. Un ejemplo son las moreras que se plantaron en San Andrés. Por muy representativas que sean, su origen asiático las hace ajenas a Galicia.

Abedules y arces

Ahora la tendencia es otra, dar un carácter diferente a cada ciudad, fomentando las especies autóctonas, de manera que se entienda que forma parte del territorio sobre el que se levanta. En el caso de A Coruña, eso significa plantar robles, fresnos, abedules y arces que, además, crecen bien en la ciudad.

En algún punto, como la plaza de As Atochas, ya se han plantado robles ‘fastigiata’, traídos de viveros especiales, donde se ocupan de darles una forma de columnas. Así evitan que sus ramas se extiendan demasiado sobre la acera.