Los ecologistas advierten de que el metrosidero coloniza la costa coruñesa

Un ciclista pasa por delante de los metrosideros salvajes del Monte de San Pedro Quintana

Queda poco para que se firme el certificado de defunción del metrosidero de los Cantones, que no parece haber superado su traslado, aunque fuera de apenas unos metros. “La naturaleza es así”, había sentenciado la alcaldesa, Inés Rey, el viernes pasado. Es cierto que tiene fama de ser cruel, pero también de abrirse camino. Y el metrosidero es un buen ejemplo, porque este árbol exótico, con el que los coruñeses tanto se han encariñado, está colonizando lentamente la costa, y un ejemplo de ello es el Monte de San Pedro, donde ya pueden verse ejemplares de un tamaño considerable proyectando su sombra sobre el Paseo Marítimo, desafiando los vientos del Atlántico.

No se trata solo del Monte de San Pedro: a día de hoy, ya es posible descubrir metrosideros, ya sea árboles o arbustos, en prácticamente cualquier rincón de la península herculina. Por ejemplo, en Punta Herminia, pero también en el Parque de Oza, e incluso crecen como las malas hierbas en cualquier resquicio del hormigón. Son mucho más resistentes de lo que la desgraciada experiencia de los Cantones permite suponer, y se están extendiendo.

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Ha sido el Grupo Naturalista Hábitat el primero en dar la voz de alarma sobre este fenómeno. Su vicepresidente, Santiago Vázquez, explica que el fenómeno está relacionado con la subida de las temperaturas. “Se trata de una especie que no soporta el frío, por eso no se encuentran metrosideros en Curtis: si viene una helada, se muere”, explica el conservacionista.

Al igual que el eucalipto viene de Australia, el metrosidero viene de Nueva Zelanda, y los dos se han convertido en una parte familiar del paisaje. Y los dos se han plantado en exceso, a decir del Grupo Hábitat, aunque ninguno de los dos está catalogado como especie invasora. El eucalipto tiene valor económico para convertirse en papel, y todavía cubre 600.000 metros cuadrados de montes gallegos, mientras que el valor del metrosidero es puramente ornamental.

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El ejemplar más importante de A Coruña es el que se encuentra en el cuartel de Orillamar y aunque se sabe que tiene cien años, se estima en que 200 se acerca más a su edad real. “Nunca se le ha hecho un estudio como es debido”, comenta Vázquez. También se pueden ver ejemplares en otros jardines de la ciudad. Pero con el tiempo, esta especie puramente ornamental ha ido depositando sus semillas más allá del espacio en el que se le había confinado y mientras que el eucalipto puede crecer prácticamente en cualquier parte, la costa es el hábitat preferido por el metrosidero, al que le sienta bien la humedad salina del mar, y que se adapta bien a los fuertes vientos.

Suplantación de especies

“Plantar uno en Méndez Núñez no supone un problema, pero cuando se planta en la costa, sí”, advierte Vázquez. Porque en ese terreno existen brezales, arbustos y hierba que forman monte bajo y que están protegidos. Aunque a más de uno le moleste encontrarse con un terreno lleno de tojos, un conservacionista lo prefiere con mucho a una especie exótica. “Si permitimos que siga así, con el paso de los años, los metrosideros sustituirán a los brezales”, insiste el ecologista.

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La comparación más próxima sería la uña de gato. Este arbusto que se extiende por el suelo y que se usó en jardinería (como el propio metrosidero) por sus calidades tapizantes, que permitían retener el suelo, y que proviene de Sudáfrica, acabó convirtiéndose en una plaga que afectó al Parque de la Torre de Hércules, amenazando la biodiversidad de un espacio protegido. Retirarla ha requerido varias campañas en el espacio de años, y todavía no ha sido erradicada completamente.

Vázquez advierte de que eliminar metrosideros salvajes no será tan sencillo por mucho que la experiencia del ejemplar que se encuentra en los Cantones pueda invitar a pensar lo contrario. Como cualquier árbol (excepto el pino y el abeto) que se tala, el metrosidero renacerá de su tocón con el tiempo, y desarraigarlo es muy difícil. Y más cuando se encuentra en los terrenos escabrosos que caracterizan la costa coruñesa.