Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Llega al Puerto Exterior de A Coruña un petrolero remolcado que buscada refugio 

El buque, viaja desde Algeciras a Reino Unido, realiza esta escala debido al mal tiempo

Iván Aguiar
Iván Aguiar
15/10/2026 16:01
El 'Baha' y el 'Toscana', durante su llegada al Puerto Exterior de A Coruña
El 'Baha' y el 'Toscana', durante su llegada al Puerto Exterior de A Coruña
Javier Alborés
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Puerto Exterior de Langosteira vivió este jueves una escala que no estaba prevista. La protagonizaron el petrolero ‘Baha’ y el remolcador ‘Toscana’, que buscaron refugio en la costa coruñesa debido al mal tiempo.

El ‘Baha’, con bandera de San Cristóbal y Nieves (Caribe), es un pequeño petrolero, de 44,9 metros de eslora, que viaja desde el puerto de Algeciras, en el sur de España, a Hull, en Reino Unido. 

Mercancías descargadas en el puerto de A Coruña

El otro pulmón logístico del puerto de A Coruña: maíz, harinas y productos siderúrgicos

Más información

Llegó remolcado por el ‘Toscana’, con bandera de Holanda, que partió de Lisboa y que tiene previsto acompañar al ‘Baha’ hasta territorio británico. Poco antes de las 13.00 horas, ambos barcos encararon el canal de navegación del Puerto Exterior para proceder al atraque. Lo hicieron acompañados de los prácticos, los remolcadores coruñeses y los amarradores.

Fuentes de la Autoridad Portuaria herculina explican que ambas embarcaciones solicitaron atraque debido al mal tiempo que se registra estos días en el mar y para proceder a avituallamiento.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los tres cruceros que visitaron A Coruña este jueve

A Coruña vive una triple escala de cruceros con 9.000 visitantes
Iván Aguiar
El 'Baha' y el 'Toscana', durante su llegada al Puerto Exterior de A Coruña

Llega al Puerto Exterior de A Coruña un petrolero remolcado que buscada refugio
Iván Aguiar
Desperdicios

El truco para ahorrar en la compra que empieza aprovechando la comida que ya tienes en casa
Contenido Patrocinado
Una entidad financiera construirá la pasarela para evitar el riesgo de accidente entre los peatones

Hace 25 años | Arteixo tendrá su deseada pasarela sobre la rotonda de Sabón
Belen Cebey