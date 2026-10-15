Llega al Puerto Exterior de A Coruña un petrolero remolcado que buscada refugio 

El 'Baha' y el 'Toscana', durante su llegada al Puerto Exterior de A Coruña Javier Alborés

El Puerto Exterior de Langosteira vivió este jueves una escala que no estaba prevista. La protagonizaron el petrolero ‘Baha’ y el remolcador ‘Toscana’, que buscaron refugio en la costa coruñesa debido al mal tiempo.

El ‘Baha’, con bandera de San Cristóbal y Nieves (Caribe), es un pequeño petrolero, de 44,9 metros de eslora, que viaja desde el puerto de Algeciras, en el sur de España, a Hull, en Reino Unido.

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Llegó remolcado por el ‘Toscana’, con bandera de Holanda, que partió de Lisboa y que tiene previsto acompañar al ‘Baha’ hasta territorio británico. Poco antes de las 13.00 horas, ambos barcos encararon el canal de navegación del Puerto Exterior para proceder al atraque. Lo hicieron acompañados de los prácticos, los remolcadores coruñeses y los amarradores.

Fuentes de la Autoridad Portuaria herculina explican que ambas embarcaciones solicitaron atraque debido al mal tiempo que se registra estos días en el mar y para proceder a avituallamiento.