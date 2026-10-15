Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Llega al Puerto Exterior de A Coruña un petrolero remolcado que buscaba refugio 

El buque, que viaja desde Algeciras al Reino Unido, realiza esta escala debido al mal tiempo

Iván Aguiar
Iván Aguiar
15/10/2026 21:38
El 'Baha' y el 'Toscana', durante su llegada al Puerto Exterior de A Coruña
El 'Baha' y el 'Toscana', durante su llegada al Puerto Exterior de A Coruña
Javier Alborés
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Puerto Exterior de Langosteira vivió este jueves una escala que no estaba prevista. La protagonizaron el petrolero ‘Baha’ y el remolcador ‘Toscana’, que buscaron refugio en la costa coruñesa debido al mal tiempo.

El ‘Baha’, con bandera de San Cristóbal y Nieves (Caribe), es un pequeño petrolero, de 44,9 metros de eslora, que viaja desde el puerto de Algeciras, en el sur de España, a Hull, en Reino Unido. 

Mercancías descargadas en el puerto de A Coruña

El otro pulmón logístico del puerto de A Coruña: maíz, harinas y productos siderúrgicos

Más información

Llegó remolcado por el ‘Toscana’, con bandera de Holanda, que partió de Lisboa y que tiene previsto acompañar al ‘Baha’ hasta territorio británico. Poco antes de las 13.00 horas, ambos barcos encararon el canal de navegación del Puerto Exterior para proceder al atraque. Lo hicieron acompañados de los prácticos, los remolcadores coruñeses y los amarradores.

Fuentes de la Autoridad Portuaria herculina explican que ambas embarcaciones solicitaron atraque debido al mal tiempo que se registra estos días en el mar y para proceder a avituallamiento.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

XXXIV edición de los Juegos Florales

Hugo de Lafuente gana el premio senior de la XXXIV edición de los Juegos Florales María Pita
Redacción
El ideal gallego

Más de una quincena de heridos por un accidente en la salida francesa del Eurotúnel
EFE
El 'Baha' y el 'Toscana', durante su llegada al Puerto Exterior de A Coruña

Llega al Puerto Exterior de A Coruña un petrolero remolcado que buscaba refugio
Iván Aguiar
Exposición de Federico García Cabezón en el Kiosco Alfonso

Del Prestige al Caribe: seis décadas de pasión por la fotografía condensadas en el Kiosco Alfonso
Óscar Ulla