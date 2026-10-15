Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La XVII San Silvestre abre este viernes las inscripciones

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 10 de diciembre

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
15/10/2026 20:48
Una edición pasada de la carrera
Archivo El Ideal Gallego
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La decimoséptima edición de la Oysho San Silvestre Coruña ya ultima todos los detalles para despedir el año como es tradición. La organización anuncia que abrirá el plazo de inscripción el próximo viernes día 16 de octubre a las 14:00 horas. Estará disponible hasta las 23.59 horas del 22 de diciembre de 2026 o hasta que se agoten los dorsales.

Para inscribirse hay que entrar en las web de San Silvestre Coruña o Champion Chip Norte. Hay 5.500 dorsales en la prueba absoluta, 300 de las pruebas infantiles, 100 de la Marcha Nórdica y 100 de la CanSilvestre disponibles.

Las inscripciones pueden realizarse también de forma presencial en El Corte Inglés de Ramón y Cajal hasta el 21 de diciembre o hasta agotar los dorsales disponibles.

Horario de la carrera

La carrera se celebrará el jueves 31 de diciembre en horario de tarde. Las salidas para las pruebas infantiles serán a las 16:00, 16:15, 16:30 y 16:45 horas, mientras que la salida de la prueba absoluta será a las 17:00 horas, siguiendo el siguiente orden: Cajón A (participantes con tiempos inferiores a 31 minutos), Cajón B (participantes con tiempos superiores a 31 minutos), Cansilvestre, Andaina y Marcha Nórdica.

Marta Ortega en la San Silvestre

Marta Ortega despide el año en la San Silvestre Coruña

Más información

El Ayuntamiento de A Coruña destinará 400.000 euros a entidades deportivas

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

La XVII San Silvestre abre este viernes las inscripciones
Redacción
Cientos de jóvenes comienzan hoy las clases en la universidad

El 94,28% de los universitarios gallegos logra plaza en sus tres primeras opciones
Europa Press
Dos viandantes pasean, ayer, por María Pita, con buena parte de las casetas del mercado navideño ya montadas

Así es el plan del Ayuntamiento de A Coruña para resucitar el mercado navideño
Guillermo Parga
Alfredo Erias, a la izquierda, y María Barral firmaron el convenio en la sede municipal del Edificio Archivo

Betanzos restaurará el antiguo telón del Alfonsetti, obra de Díaz Baliño
Lucía Tenreiro