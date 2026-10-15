La XVII San Silvestre abre este viernes las inscripciones

Una edición pasada de la carrera Archivo El Ideal Gallego

La decimoséptima edición de la Oysho San Silvestre Coruña ya ultima todos los detalles para despedir el año como es tradición. La organización anuncia que abrirá el plazo de inscripción el próximo viernes día 16 de octubre a las 14:00 horas. Estará disponible hasta las 23.59 horas del 22 de diciembre de 2026 o hasta que se agoten los dorsales.

Para inscribirse hay que entrar en las web de San Silvestre Coruña o Champion Chip Norte. Hay 5.500 dorsales en la prueba absoluta, 300 de las pruebas infantiles, 100 de la Marcha Nórdica y 100 de la CanSilvestre disponibles.

Las inscripciones pueden realizarse también de forma presencial en El Corte Inglés de Ramón y Cajal hasta el 21 de diciembre o hasta agotar los dorsales disponibles.

Horario de la carrera

La carrera se celebrará el jueves 31 de diciembre en horario de tarde. Las salidas para las pruebas infantiles serán a las 16:00, 16:15, 16:30 y 16:45 horas, mientras que la salida de la prueba absoluta será a las 17:00 horas, siguiendo el siguiente orden: Cajón A (participantes con tiempos inferiores a 31 minutos), Cajón B (participantes con tiempos superiores a 31 minutos), Cansilvestre, Andaina y Marcha Nórdica.

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