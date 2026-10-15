La ONCE entrega sus Premios Solidarios

Entrega de premios solidarios de la ONCE Patricia G. Fraga

El Grupo Social ONCE entregó ayer sus Premios Solidarios 2026 en una gala que se celebró a las siete de la tarde en el teatro Colón a la que acudieron numerosas autoridades.

La Asociación STOP, Solidarios cos Maiores, Marisol Soengas, Nauterra y el Parlamento de Galicia son los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Galicia 2026.

Solidarios cos Maiores, una iniciativa nacida en A Coruña, recibe el Premio Solidarios de la ONCE Más información

Estos Premios Solidarios son la máxima distinción que concede el Grupo Social ONCE a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.