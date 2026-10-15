Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La ONCE entrega sus Premios Solidarios

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
15/10/2026 00:39
Entrega de premios solidarios de la ONCE
Entrega de premios solidarios de la ONCE
Patricia G. Fraga
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Grupo Social ONCE entregó ayer sus Premios Solidarios 2026 en una gala que se celebró a las siete de la tarde en el teatro Colón a la que acudieron numerosas autoridades. 

La Asociación STOP, Solidarios cos Maiores, Marisol Soengas, Nauterra y el Parlamento de Galicia son los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Galicia 2026.

Solidarios cos Maiores, una iniciativa nacida en A Coruña, recibe el Premio Solidarios de la ONCE

Más información

Estos Premios Solidarios son la máxima distinción que concede el Grupo Social ONCE a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Entrega de premios solidarios de la ONCE

La ONCE entrega sus Premios Solidarios
Redacción
Representantes da Igrexa, Cáritas e os arquitectos, onte en Santiago

A Igrexa estuda transformar inmobles da súa propiedade en vivendas
Europa Press
Carla Console y Verónica Ribadulla de la Fundación Meniños

Fundación Meniños presenta ‘30 historias. 30 años’ para celebrar tres décadas de trabajo
Redacción
El ideal gallego

La Fiscalía dice que la Audiencia Nacional puede investigar la querella contra Julio Iglesias
EFE