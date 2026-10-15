Concentración en apoyo de Diego Bello

La justicia filipina ha dado un nuevo paso de especial relevancia en el procedimiento penal por la muerte del coruñés Diego Bello Lafuente, ocurrida el 8 de enero de 2020 en la isla de Siargao, Filipinas. El Tribunal Regional de Primera Instancia de Manila, Sala 1, ha dictado una resolución, de fecha 13 de octubre de 2026, por la que rechaza la solicitud de desestimación del procedimiento presentada por las defensas de los tres agentes de policía acusados de su asesinato y de la colocación fraudulenta de pruebas en el lugar de los hechos.

La decisión judicial supone un avance especialmente significativo para la familia de Diego Bello, que lleva casi siete años reclamando el esclarecimiento de su muerte y la depuración de las correspondientes responsabilidades penales.

Los tres policías acusados habían solicitado al tribunal que pusiera fin al procedimiento al considerar que las pruebas presentadas por la acusación resultaban insuficientes para fundamentar una condena. Sin embargo, tras examinar el conjunto de las pruebas testificales, documentales, médicas y científicas practicadas durante el procedimiento, el tribunal ha rechazado sus pretensiones y ha acordado la continuación del juicio.

La resolución adquiere especial trascendencia porque el tribunal considera que las pruebas presentadas por la acusación, en cuyo sostenimiento han intervenido tanto la Fiscalía filipina como los abogados que representan a la familia de Diego Bello, resultan suficientes, en esta fase procesal, para mantener las acusaciones formuladas contra los tres agentes.

Pruebas forenses

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es la valoración de las investigaciones realizadas por la Oficina Nacional de Investigación de Filipinas (NBI), cuyas conclusiones contradicen aspectos fundamentales de la versión inicialmente ofrecida por los policías.

Los agentes habían sostenido que Diego Bello murió durante una operación antidroga después de que supuestamente abriera fuego contra ellos, obligándolos a responder en legítima defensa.

Sin embargo, las investigaciones posteriores permitieron reconstruir las circunstancias de su muerte mediante el análisis de los casquillos recuperados, las armas reglamentarias de los agentes, las trayectorias de los proyectiles y las lesiones identificadas durante la autopsia.

La acusación, sostenida por la Fiscalía y la representación jurídica de la familia, mantiene, sobre la base de dichas pruebas, que Diego recibió el disparo final cuando se encontraba sentado o semisentado en el suelo, atribuyendo ese disparo a uno de los policías acusados.

El tribunal destaca la relevancia de esta reconstrucción científica y considera que existen pruebas circunstanciales suficientes para mantener la acusación por asesinato, aun cuando no exista un testigo presencial que haya identificado directamente al autor del disparo mortal.

La resolución señala, además, que en esta fase del procedimiento no existen motivos para atribuir el disparo mortal a una persona distinta de los tres agentes acusados.

Colocación del arma

El procedimiento penal no se limita a la acusación por asesinato. Los tres policías también están acusados de haber colocado fraudulentamente un arma de fuego en poder de Diego Bello después de su muerte, con el propósito de aparentar que se había producido un enfrentamiento armado y atribuirle delitos relacionados con el uso y la tenencia ilegal de armas.

La investigación permitió determinar que la pistola supuestamente encontrada junto a Diego no estaba registrada a su nombre, sino a nombre de una entidad jurídica sin vinculación acreditada con él.

Tanto la Fiscalía como los abogados de la familia sostienen que la supuesta colocación del arma formaba parte de una actuación dirigida a justificar artificialmente la intervención policial y ofrecer una versión de los hechos incompatible con los resultados de la investigación.

Revés judicial para los acusados

Esta resolución se suma a la decisión adoptada el 27 de mayo de 2025, cuando el tribunal filipino denegó las solicitudes de libertad bajo fianza presentadas por los tres agentes.

Ahora, una vez finalizada la fase de presentación de pruebas de la acusación, el tribunal vuelve a rechazar las pretensiones de las defensas y ordena que el procedimiento continúe con la práctica de sus pruebas.

Aunque la decisión no constituye todavía una sentencia condenatoria, representa un paso procesal de gran importancia, al confirmar que las pruebas presentadas durante el procedimiento permiten mantener las acusaciones y someter a los tres policías a la siguiente fase del juicio.

Casi siete años reclamando justicia

Diego Bello Lafuente, natural de A Coruña, tenía 32 años cuando murió tiroteado en Filipinas, país en el que había establecido su residencia y desarrollado diferentes proyectos empresariales.

Su muerte se produjo durante el mandato del expresidente Rodrigo Duterte, en un contexto marcado por la controvertida campaña policial contra el narcotráfico.

Desde entonces, sus padres, familiares y amigos han mantenido una intensa lucha para esclarecer los hechos, defender su memoria y conseguir que los responsables respondan ante la Justicia.

Durante estos años, la familia ha contado con la asistencia y el trabajo coordinado de sus representantes legales en España y Filipinas, que han acompañado e impulsado las actuaciones judiciales necesarias para el esclarecimiento de los hechos, participando activamente en el procedimiento penal y en el sostenimiento de la acusación frente a los policías investigados.

El procedimiento ha estado acompañado de una importante labor de investigación, numerosas actuaciones judiciales y una prolongada movilización social e institucional, tanto en España como en Filipinas.

El pasado mes de enero, los padres de Diego viajaron nuevamente a Manila, donde su madre, Pilar Lafuente, prestó declaración ante el tribunal encargado de juzgar a los policías acusados.

La resolución conocida ahora constituye un nuevo avance en ese largo recorrido judicial.

La familia mantiene su confianza

Desde la representación jurídica de la familia se valora muy positivamente la resolución, por cuanto reconoce la suficiencia de las pruebas presentadas durante el procedimiento y permite avanzar hacia el esclarecimiento definitivo de los hechos.

La decisión supone también un respaldo procesal a la labor desarrollada durante estos años por quienes han sostenido la acusación, tanto desde el Ministerio Público filipino como desde la representación legal de la familia, en un procedimiento especialmente complejo por su dimensión internacional, la naturaleza de los hechos investigados y la condición policial de los acusados.

No obstante, se mantiene la necesaria prudencia jurídica, puesto que el procedimiento todavía no ha concluido y los acusados conservan su derecho a presentar las pruebas de descargo que consideren oportunas.

La familia de Diego Bello continuará trabajando, en coordinación con sus representantes legales en Filipinas, para que el procedimiento llegue hasta sus últimas consecuencias y pueda dictarse una sentencia que determine las responsabilidades penales correspondientes.