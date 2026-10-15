La densa niebla provoca desvíos y cancelaciones en Alvedro

A Coruña y su área metropolitana se despertaron este jueves en medio de una densa niebla que, además de mojar a los más madrugadores, provocó problemas en el aeropuerto de Alvedro.

La niebla obliga a desviar varios vuelos en Alvedro Más información

A primera hora de la mañana la visibilidad era prácticamente nula en el aeródromo coruñés, por lo que los primeros vuelos que debían aterrizar en la ciudad tuvieron que ser desviados. Así ocurrió con el Vueling de las 07.25 horas procedente de Barcelona y que se tuvo que ir a Madrid, mientras que el Air Europa de las 07.50 procedente de Barajas-Adolfo Suárez terminó aterrizando en el aeropuerto de Santiago de Compostela.

También hubo problemas con las salidas, y el vuelo de las 08.25 de Air Europa que tenía que haber salido hacia la capital madrileña terminó quedándose en tierra. Además, el Iberia que debería haber llegado a las 08.40 a la ciudad sufrió un retraso y a las diez de la mañana todavía sobrevolaba Castilla y León, con el objetivo de estar en A Coruña sobre las diez y media de la mañana, si la niebla lo permitía. Y es que la densa nubosidad obligó a retrasar varias de las rutas, arrastrando los siguientes vuelos que debían aterrizar o salir de Alvedro.