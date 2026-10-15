Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Niebla en Alvedro
A Coruña

La densa niebla provoca desvíos y cancelaciones en Alvedro

El tiempo también obligó a retrasar varios vuelos

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
15/10/2026 10:00

A Coruña y su área metropolitana se despertaron este jueves en medio de una densa niebla que, además de mojar a los más madrugadores, provocó problemas en el aeropuerto de Alvedro.

Niebla

La niebla obliga a desviar varios vuelos en Alvedro

Más información

A primera hora de la mañana la visibilidad era prácticamente nula en el aeródromo coruñés, por lo que los primeros vuelos que debían aterrizar en la ciudad tuvieron que ser desviados. Así ocurrió con el Vueling de las 07.25 horas procedente de Barcelona y que se tuvo que ir a Madrid, mientras que el Air Europa de las 07.50 procedente de Barajas-Adolfo Suárez terminó aterrizando en el aeropuerto de Santiago de Compostela.

También hubo problemas con las salidas, y el vuelo de las 08.25 de Air Europa que tenía que haber salido hacia la capital madrileña terminó quedándose en tierra. Además, el Iberia que debería haber llegado a las 08.40 a la ciudad sufrió un retraso y a las diez de la mañana todavía sobrevolaba Castilla y León, con el objetivo de estar en A Coruña sobre las diez y media de la mañana, si la niebla lo permitía. Y es que la densa nubosidad obligó a retrasar varias de las rutas, arrastrando los siguientes vuelos que debían aterrizar o salir de Alvedro.

Te puede interesar

19 mayo 2026 página 5Un coche acaba en una bionda de Ciudad EscolarLa Policía Local acudió ayer al cruce de la calle Educación con la ronda de Outeiro, en Ciudad Escolar, donde un turismo sin conductor rodó cuesta abajo hasta subirse a una bionda, donde quedó colgado sobre dos ruedas. El conductor no puso el freno de mano ni la marcha atrás y el vehículo rodó varios metros antes de detenerse.

Atropellan a una niña de 12 años en la glorieta de A Pasaxe
Abel Peña
Xoán Carlos Mejuro e Iria Ares en una imagen promocional de 'Escándalo en redacción'

'Escándalo en redacción' llega a A Coruña: "Los bulos y la desinformación son el tema de nuestro tiempo"
Óscar Ulla
Quintana. PlantaciÃ³n de Ã¡rboles en San Diego con niÃ±os del colegio San Lence y con InÃ©s Rey

Plantar arbolado autóctono es la nueva moda en las ciudades, que tienden a parecerse entre ellas
Abel Peña
Un ciclista pasa por delante de los metrosideros salvajes del Monte de San Pedro

Los ecologistas advierten de que el metrosidero coloniza la costa coruñesa
Abel Peña