La cadena Gaiarooms llega a A Coruña tras la incorporación del Hotel Nogallás

La fachada del Hotel Nogallás Patricia G. Fraga

Gaiarooms ha ampliado su presencia en Galicia con la incorporación del Hotel Nogallás, su primer establecimiento en A Coruña, lo que eleva a seis los activos de la compañía en la autonomía y continúa la expansión iniciada a comienzos de este año en Foz, Palas de Rei, Arzúa y Vigo.

En concreto, el hotel de una estrella situado en la Rúa Julio Rodríguez Yordi, en el entorno de Riazor y a pocos minutos de la playa, el paseo marítimo y el Estadio Abanca-Riazor, dispone de 17 habitaciones, aunque podría ampliar su capacidad hasta unas 20 o 21 unidades.

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En palabras del fundador y CEO de Gaiarooms, Enrique Domínguez, la incorporación del Hotel Nogallás les permite dar un nuevo paso en Galicia y entrar en una "ciudad estratégica" como A Coruña. A su vez, ha destacado que "es un activo bien ubicado, con potencial y con unas características que encajan con nuestro modelo de gestión".

Esta operación se enmarca dentro de su estrategia de expansión por el norte de España, una de las "áreas prioritarias" para el desarrollo de la compañía. Así, mantiene una búsqueda activa de nuevos establecimientos y oportunidades de colaboración con propietarios.

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La compañía inició su actividad en Galicia en enero de este año con cuatro establecimientos turísticos en Foz, Palas de Rei y Arzúa. Posteriormente, en marzo, Gaiarooms incorporó el Hotel Ipanema Vigo, su primer activo en la ciudad olívica, con 60 habitaciones.