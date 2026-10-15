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A Coruña

La Bodega Boimoirto de A Coruña vive en una laconada constante y hace clientes con la gorra

Bodega Boimorto, en la Ciudad Escolar, tiene un curioso testimonio colgado de su techo: los recuerdos en forma de viseras que dejan aquellos a los que su paso ha dejado marcados

Guillermo Parga
Guillermo Parga
15/10/2026 21:00
Boimorto
Dos clientes del Boimorto, con el característico techo de gorras
Patricia G. Fraga
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Ni es la más antigua, ni tampoco la más famosa de las bodegas de la ciudad. Sin embargo, quienes pasan por allí acostumbran a repetir. Existe algo detrás de la Bodega Boimorto que le hace entrar de lleno en esa definición de espacios singulares, con magia, y que deberían entrar en un inventario de locales patrimoniales. Eso sí, exige entrar con la cabeza bien alta, y no por una cuestión de orgullo: parte de la historia se ha construido desde el techo en este curioso espacio de la calle Cultura, en plena Ciudad Escolar.

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En 2027, Bodega Boimorto cumplirá 30 años de vida, y un repaso por esas tres décadas podría realizarse a través de las gorras en forma de historias humanas que pueblan el hall principal: desde recuerdos de la Policía Local a hinchas del SúperDépor, pasando por Unicef y empresarios de todo tipo. Cada uno quiso dejar su granito de arena, aunque el más presumido sigue siendo el jabalí cuya cabeza preside el comedor. Él luce el tricornio de gala de la Guardia Civil, donado por un cliente que adoraba a la propiedad y la vida que desprende la bodega.

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“Todo viene de la época en la que mis padres decidieron abrir, allá por 1997”, recuerda Marta Rico, hija de Francisco y Carmen, y ahora responsable del negocio familiar. “Esto era un almacén del Centro Reto, y la distribución no era como la actual. Alguien decidió tapar un fondo con una gorra, y ahí empezó la tradición. Cada uno empezó a dejar lo suyo”, comenta.

Boimorto
El famoso jabalí con el tricornio de gala de la Guardia Civil
Patricia G. Fraga

Marta lleva desde que tenía 14 años correteando entre las mesas y ayudando desde dentro. Muchos de los que ahora son habituales la han visto crecer. El nombre que eligieron sus padres es evidente: la tierra familiar, la misma que la de Luz Casal. Según Donato, los que repiten cada día lo hacen “por el entorno y la atención”. Pero no existe bodega que se precie sin su pincho bandera. Y ahí es donde el Boimorto llena de verdad el estómago.

Boimorto
Bodega Boimoirto
Patricia G. Fraga

La temporada de cocidos es su fuerte, por más que Marta no prepare cocido. “Sacamos un lacón cada dos días, y los fines de semana uno al día”, advierte la empresaria, que vende la ración a 10,70 euros. “Somos un local rústico, familiar y de siempre; todo el mundo está encantado con nosotros”, dice.

Por otra parte, sobre el revival que viven las tascas y su descubrimiento por parte de los coruñeses más jóvenes, la propiedad del Boimorto indica: “La gente se ha cansado de lo cool y vuelve a lo antiguo”.

Pero ojo, uno no debe marcharse de la bodega sin fijarse en otros pequeños detalles, como el conjunto de maquinaria agrícola, las máquinas de coser antiguas o el perchero de madera.

Además, también es un buen resumen de estas tres décadas el mural de fotos familiares y de amigos que se encuentra junto a la barra y que permite ver la evolución del Boimorto. 

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