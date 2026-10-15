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A Coruña

La angustia por el paradero desconocido de Wendy

La perrita desaparecida ya ha vuelto a su hogar después de una mañana intensa

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
15/10/2026 16:38
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Wendy en su casa
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Día de angustia por la zona de San Andrés para una mujer que notó la ausencia de su perrita. Inmediatamente la dueña comenzó colgar carteles para intentar localizar a su compañera de vida. 

Wendy, así se llama el can, es de una avanzada edad, tiene 14 años, es de raza caniche, mediana y blanca. Así la describía su dueña en los carteles.

Tras horas terribles, por suerte la historia tuvo un final feliz ya que no llegó ni a salir del edificio. La perrita salió de su vivienda, que está en el piso tercero y bajó hasta el primero, donde se encontró la puerta abierta. En este hogar vive otro perro, con el que tiene gran afinidad. Los dueños, que no se percataron de la presencia de Wendy se fueron a trabajar ignorando la situación.

Al regresar a su domicilio, y tras ver el cartel de desaparecida, sobre las tres de la tarde, le dieron a su vecina la mayor alegría posible. La que la perrita se encontraba bien, a salvo, en su casa. Al final todo se quedó en un susto y la perrita y su dueña ya se encuentran juntas. "Han sido horas terribles pero ya estamos muy contentos", afirma la dueña.

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El cartel que anunciaba su desaparición
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