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A Coruña

Hugo de Lafuente gana el premio senior de la XXXIV edición de los Juegos Florales María Pita

En la categoría junior se reconoce el trabajo de David Hernández Díaz por 'Un siglo persiguiendo palabras'

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
15/10/2026 22:42
XXXIV edición de los Juegos Florales
XXXIV edición de los Juegos Florales
Orden de Caballeros de María Pita
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Los premios de los Juegos Florales María Pita, de la Real Orden de Caballeros, reconocieron en su XXXIV edición a Hugo de Lafuente en la categoría senior y de David Hernández Díaz en la juvenil por los poemas escritos en torno al lema Raíces que hablan.

En el acto, realizado este jueves en el teatro Colón, presentado por la actriz Sabela Hermida, se hicieron públicos los nombres de los ganadores, seleccionados entre los más de 30 trabajos recibidos en esta edición procedentes de diversos puntos de España, siendo una de las convocatorias que más participación registró. El certamen cuenta con la aportación del Ayuntamiento de A Coruña, y cuenta con el apoyo del grupo educativo Colegio British Royal School- grupo Os pequerrechos.

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La categoría senior premió a Hugo de Lafuente, profesor en un centro educativo madrileño, por su poema 'Raíces que sólo tú y yo sabemos', por el que le ha sido entregado un cheque valorado en 2000 euros, una flor natural y la tizona de reconocimiento de manos del Maestre de la Real Orden José Manuel Vázquez Forno; la lugarteniente de la Real Orden, Paula Gundín, y la Maestre de ceremonias Amparo Roquer.

Juegos Florales Junior
Ganador Junior de los Juegos Florales 
Orden de Caballeros de María Pita 

Por su parte en la categoría junior, resultó premiado David Hernández Díaz, estudiante de 3º de la ESO del colegio Santa María del Mar (A Coruña) con su poema 'Un siglo persiguiendo palabras'. El joven recibió una flor natural, que recuerda el espíritu con el que surgieron los premios, una tizona y un cheque por valor de 1.000 euros que fueron entregados de manos de la empresaria coruñesa, Paula Gundín, responsable del grupo Os Pequerrechos

En el acto estuvieron presentes los miembros del jurado de esta edición: José María Paz Gago, catedrático de literatura comparada de la UDC, Laura Rodríguez Herrera de Hércules Ediciones y el escritor Javier Pintor. Asimismo, actuaron como mantenedor el catedrático de la UDC José Ignacio Pérez Pascual que realizó un recorrido por la vida de Menéndez Pidal en A Coruña. El evento, en el que estuvo presente el edil de Cultura de A Coruña, Gonzalo Castro, finalizó con una intervención musical que corrió a cargo de la Banda Municipal de A Coruña y con la participación de Lis Teuntor.

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