Hace 25 años | Arteixo tendrá su deseada pasarela sobre la rotonda de Sabón

Una entidad financiera construirá la pasarela para evitar el riesgo de accidente entre los peatones Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, el alcalde de Arteixo, Manuel Pose Miñones, anunció la construcción de una pasarela en la rotonda de Sabón; hace 50 años, en 1976, los vecinos industriales del barrio de Mesoiro pidieron por carta a la entidad suministradora de luz eléctrica de aquella zona que se normalizase la situación de los cortes de luz cuanto antes; y hace 100 años, en 1926, la Sociedad Filarmónica de La Coruña celebraba sus bodas de plata al cumplir 25 años desde su creación.

Hace 25 años | Pose anuncia la creación de la deseada pasarela de la rotonda de Sabón

Parece que por fin el paso elevado sobre la rotonda de Sabón será una realidad. El alcalde de Arteixo, Manuel Pose Miñones, anunció su construcción la semana pasada. Eso sí, por el momento pendiente de la respuesta de una entidad financiera que se ha comprometido a llevar a cabo la obra. De todo modos, el regidor arteixán se cura en salud y garantiza la puesta en marcha de esta actuación aunque la entidad tire por tierra el proyecto. Pose asegura que la pasarela será una de las obras prioritarias en la lista de infraestructuras del próximo año. Para ello se reservará una partida en los presupuestos.

Por otra parte, los bomberos volvieron a convertirse en pieza indispensable de un servicio sanitario. Los efectivos contraincendios colaboraron con los voluntarios de Cruz Roja para asistir a un hombre que necesitaba atención médica. En esta ocasión, la operación se realizó al aire libre, ya que el enfermo no tiene más casa que el Paseo Marítimo. Este indigente duerme bajo unos soportales. El pasado jueves resbaló en una piedra y se cayó.

Hace 50 años | Mesoiro, un barrio de la periferia coruñesa casi a oscuras

Varios vecinos industriales de Mesoiro, un barrio de la periferia coruñesa, dirigieron el pasado día 10 de febrero del presente año una carta a la entidad suministradora de luz eléctrica de aquella zona, a la que, todavía, no han recibido respuesta. La carta en cuestión decía, entre otras cosas: “Desde algún tiempo y hasta el presente, estamos sufriendo una enorme baja en la tensión del voltaje de energía eléctrica suministrada, siendo manifiestamente insuficiente, y por lo tanto se trabaja muy deficientemente con aparatos como frigoríficos, cortadores de fiambre, cafeteras y otros de uso doméstico”. Termina la carta pidiendo que se normalice lo más rápidamente posible la situación, ya que todas las gestiones que se han llevado a cabo, hasta el momento, al resultado infructuosas.

También ha sido reconocida legalmente la Asociación de Vecinos del Barrio de las Flores, según un comunicado del servicio de Asociaciones, por la Dirección General de Política Interior, del Ministerio de la Gobernación, que lleva fecha del ocho de octubre.

Portada de El Ideal Gallego del 15 de octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | La Sociedad Filarmónica de La Coruña celebra sus bodas de plata

Esta entidad artística que honra a la ciudad coruñesa y que goza prestigiosa significación y bien ganada fama entre sus similares del resto de España, va a entrar en el 25 aniversario de su fundación y solemnizará tan fausta efeméride inaugurando una serie de conciertos que darán comienzo el próximo día 18, con la presentación del magnífico doble quinteto de música de Madrid; el 29 del mismo mes hará su presentación la notable “Coral Polifónica”, recién creada en Pontevedra, y que tantos deseos de escuchar tienen los aficionados; el 12 de noviembre está contratado en firme el insigne violinista Thibaut, y para el 16 del mismo mes, el más renombrado violonchelista del mundo, el gran Pablo Casals. La Junta se halla en tratos con varias orquestas, ilustres cantantes e instrumentistas de primera categoría, y no descuidará tampoco el presentar algunos otros artistas de valía. En el domicilio social de la Filarmónica está abierta la inscripción para asistir a las clases de solfeo, piano y violín que están a cargo de los profesores don Ricardo Mañach y don Emilio Fraga Irure.

Portada de El Ideal Gallego del 15 de octubre de 1926 Archivo El Ideal Gallego