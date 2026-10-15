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A Coruña

Gadis aborda el emprendimiento femenino en el rural: “Sus productos son un factor diferencial”

La empresa quiere poner en valor el papel clave que desempeñan

Iván Aguiar
Iván Aguiar
15/10/2026 18:51
Participantes en el V Foro Mulleres Rurais
Participantes en el V Foro Mulleres Rurais
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La cadena de supermercados Gadis celebró su V Foro Mulleres Rurais, con el que pretende ser el altavoz del papel clave que desempeñan las mujeres en el entorno rural a través del relato de sus protagonistas: proveedoras locales.

Esta iniciativa se realizó en la Fundación Juana de Vega bajo el título ‘Tradición, calidad e innovación’ y puso de manifiesto el compromiso de la empresa de fomentar el emprendimiento femenino para garantizar el futuro del rural.

Reapertura del Gadis del mercado de Monte Alto

Reabre el Gadis del mercado de Monte Alto

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El adjunto a la dirección de Compras de Producto Fresco de la compañía, Jaime Calvo, destacó la apuesta pionera por los proveedores de cercanía y su compromiso por seguir avanzando junto a los mil proveedores de kilómetro cero. “Para nosotros sus productos son un factor diferencial”, indicó.

La directora de Marketing y Responsabilidad Social Corporativa, Melisa Pagliaro, explicó que el rural gallego no solo conserva “tradiciones”, también construye “futuro”. “Hoy encontramos empresas que incorporan tecnología, que desarrollan nuevos productos y detrás de muchos de esos proyectos hay mujeres que están tomando decisiones, emprendiendo y demostrando que tradición e innovación no son conceptos opuestos”, afirmó.

Carmen Vázquez, copropietaria de Queinaga, indicó que en 1995 apostó por la “transformación” para revalorizar la explotación. Noelia Dourado fue otra de las protagonistas y relató el giro que decidió dar a su vida para convertirse en copropietaria de Horta Santa con su marido.

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