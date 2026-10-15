Gadis aborda el emprendimiento femenino en el rural: “Sus productos son un factor diferencial”

Participantes en el V Foro Mulleres Rurais Gadis

La cadena de supermercados Gadis celebró su V Foro Mulleres Rurais, con el que pretende ser el altavoz del papel clave que desempeñan las mujeres en el entorno rural a través del relato de sus protagonistas: proveedoras locales.

Esta iniciativa se realizó en la Fundación Juana de Vega bajo el título ‘Tradición, calidad e innovación’ y puso de manifiesto el compromiso de la empresa de fomentar el emprendimiento femenino para garantizar el futuro del rural.

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El adjunto a la dirección de Compras de Producto Fresco de la compañía, Jaime Calvo, destacó la apuesta pionera por los proveedores de cercanía y su compromiso por seguir avanzando junto a los mil proveedores de kilómetro cero. “Para nosotros sus productos son un factor diferencial”, indicó.

La directora de Marketing y Responsabilidad Social Corporativa, Melisa Pagliaro, explicó que el rural gallego no solo conserva “tradiciones”, también construye “futuro”. “Hoy encontramos empresas que incorporan tecnología, que desarrollan nuevos productos y detrás de muchos de esos proyectos hay mujeres que están tomando decisiones, emprendiendo y demostrando que tradición e innovación no son conceptos opuestos”, afirmó.

Carmen Vázquez, copropietaria de Queinaga, indicó que en 1995 apostó por la “transformación” para revalorizar la explotación. Noelia Dourado fue otra de las protagonistas y relató el giro que decidió dar a su vida para convertirse en copropietaria de Horta Santa con su marido.