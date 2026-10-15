'Escándalo en redacción' llega a A Coruña: "Los bulos y la desinformación son el tema de nuestro tiempo"

Xoán Carlos Mejuro e Iria Ares en una imagen promocional de 'Escándalo en redacción' Gabi Gago

Iria Ares y Xoán Carlos Mejuto vuelven al teatro Colón para disponer su nuevo espectáculo, 'Escándalo en redacción', una comedia que permite reflexionar sobre los bulos o cómo la inteligencia artificial ya permite suplantar personas. Tras su paso por Cee y Vigo, ahora le toca el turno a A Coruña los días 16 (21.00 horas) y 17 de octubre (20.30 horas).

"Primero lo concebimos como una continuación natural de 'Escándalo en palacio', pero fue cobrando vida propia, aunque se titule 'Escándalo' también", comenta Mejuto, que detalla que ahora se centran "en la prensa, quisimos cambiar un poco el telón de fondo, escogimos como telón este conflicto que hay entre los medios públicos y los pequeños medios, los bulos, la desinformación... toda esa historia". "Creemos que es el tema de nuestro tiempo, respecto a 'Escándalo en palacio' es más actual, también en las formas, en los medios escénicos que usamos", apunta Mejuto en relación a la pantalla de tres metros que los acompaña en escena.

Esa pantalla, apunta Ares, tendrá "muchísimo protagonismo", porque el show está diseñado "para que el espectador se divierta en todo momento". A través de la pantalla, y gracias precisamente a la inteligencia artificial, "hemos montado una serie de contenidos muy divertidos y un reparto de seis avatares de IA que el público disfruta como un enano porque son un elemento cómico fundamental", detalla la actriz.

La intérprete destaca también que 'Escándalo en redacción' está concebida como una suerte de "doble función": por un lado está la obra de teatro en sí y, por el otro, el programa que montan los protagonistas de la obra, Clara y Tomás, para "lanzar sus noticias falsas, algunas, otras descubriremos que no. Es un auténtico espectáculo", asegura Ares.

La era de la IA

La trama gira en torno a la desinformación y la IA. "Estamos muy sorprendidos de lo rápido que avanza todo, hace meses no imaginábamos que, por ejemplo, avatares de inteligencia artificial suplantaran identidades de personas, eso está sucediendo, muchas veces ya no sabes si una imagen o un vídeo son reales o están manipulados", reflexiona Ares. Con su obra, a través de la comedia, "hay una crítica a todo este mundo de la IA, de las falsas identidades, de la manipulación, de los bulos... pero siempre desde la comedia clásica, que es un poco la alta comedia de Hollywood".

Precisamente, detallan como inspiración la película de 1940 'Luna nueva', de Howard Hanks. Pero también beben de personalidades como Billy Wilder. "Seguro que mucha gente cinéfila lo sabe, pero para la que no, Wilder antes de ser guionista y director en Hollywood fue periodista, entonces conoce muy bien el mundo del periodismo por dentro", apunta Ares, acordándose de cintas como 'Primera plana' como otras inspiraciones. Mejuto completa citando películas más allá de las comedias, citando 'Network', "de Sidney Lumet, con William Holden y Faye Dunaway, esa película también nos influyó, de hecho, el personaje femenino tiene cierta inspiración en ella".

El humor para reflexionar

Desde el humor, reflexionan sobre los mentados aspectos de la desinformación y la IA. "Notamos que el público está muy atento, no se pierden un detalle, y eso les hace pensar y supongo que les hará pensar mucho más aún cuando lleguen a casa", reflexiona Mejuto.

Por ahora, han estrenado en Cee y en Vigo con bastante éxito. "Siempre tienes dudas de la perspectiva que va a tener el público que ve tu trabajo de cero", indica Mejuto, que asegura que la acogida ha sido "espectacular" en ambos lugares. "Hubo varias interrupciones con aplausos y una ovación final... al final, salimos fuera y pudimos ver las caras de la gente, todo el mundo salía con una sonrisa de oreja a oreja", concluyen.

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