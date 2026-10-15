Encuentran 450.000 euros y esteroides en casa de un Policía Nacional de A Coruña

Policía Nacional EC

Un Policía Nacional de A Coruña ha sido detenido en Asturias en el marco de una gran operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales. El agente, que permanece en prisión preventiva sin fianza a petición de la Fiscalía, ha sido imputado junto a otro compañero, que trabajaba en el aeropuerto de Avilés, y cinco personas más.

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Según ha podido saber El Ideal Gallego, y aunque la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, se trata de una intervención a gran escala por parte de Asuntos Internos, que estaba detrás de una red de tráfico de cocaína internacional. Además, en el domicilio del agente, miembro de Seguridad Ciudadana en A Coruña, se han encontrado diversas sustancias ilegales, entre las que se encuentran también esteroides y anabolizantes, además de 450.000 euros en metálico. Los registros fueron realizados por los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (Goes).

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La Fiscalía sugirió el ingreso en prisión “dada la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena que puede imponerse a los detenidos en caso de condena, debido al riesgo de fuga”. Entre los delitos que se les pueden imputar están pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, revelación de secretos, un delito contra la salud pública, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. El resto de investigados se encuentran en libertad provisional.

Los compañeros de A Coruña han mostrado su sorpresa por la identidad del detenido, al que consideraban “una persona con muchos años de servicio en la ciudad, muy tranquilo, y del que no se podía imaginar que pudiera andar en este tipo de cosas”.