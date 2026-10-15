Encuentran 450.000 euros y esteroides en casa de un Policía Nacional de A Coruña
El agente fue detenido en Asturias en el marco de una gran operación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales
Un Policía Nacional de A Coruña ha sido detenido en Asturias en el marco de una gran operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales. El agente, que permanece en prisión preventiva sin fianza a petición de la Fiscalía, ha sido imputado junto a otro compañero, que trabajaba en el aeropuerto de Avilés, y cinco personas más.
Según ha podido saber El Ideal Gallego, y aunque la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, se trata de una intervención a gran escala por parte de Asuntos Internos, que estaba detrás de una red de tráfico de cocaína internacional. Además, en el domicilio del agente, miembro de Seguridad Ciudadana en A Coruña, se han encontrado diversas sustancias ilegales, entre las que se encuentran también esteroides y anabolizantes, además de 450.000 euros en metálico. Los registros fueron realizados por los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (Goes).
La Fiscalía sugirió el ingreso en prisión “dada la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena que puede imponerse a los detenidos en caso de condena, debido al riesgo de fuga”. Entre los delitos que se les pueden imputar están pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, revelación de secretos, un delito contra la salud pública, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. El resto de investigados se encuentran en libertad provisional.
Los compañeros de A Coruña han mostrado su sorpresa por la identidad del detenido, al que consideraban “una persona con muchos años de servicio en la ciudad, muy tranquilo, y del que no se podía imaginar que pudiera andar en este tipo de cosas”.