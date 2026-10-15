El Eje Atlántico estrena material AVE con más quejas que ilusión: así fue la experiencia de los usuarios

Uno de los nuevos servicios de la serie 106 en el Eje Atlántico, esta mañana, en la estación de tren de A Coruña Javier Alborés

Hace más de una década que las dos principales ciudades de Galicia, A Coruña y Vigo, estrenaban una conexión directa eficiente en tren. Durante esos once largos años, el corredor de Media Distancia comenzó a coger popularidad hasta tal punto que se convirtió en el más utilizado en todo el territorio nacional. El aumento de demanda, sin embargo, no se correspondió con mejoras en la línea. Hasta este mes de octubre, cuando Renfe había anunciado la entrada en funcionamiento del ‘Plan Galicia’, una reorganización del Eje Atlántico que incluía nuevas frecuencias, la utilización de otros servicios con diferente material rodante al habitual y, por supuesto, un aumento en el número de plazas. No obstante, la redistribución del corredor, en marcha desde este jueves, se estrenó con más quejas que ilusión entre los viajeros.

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Y es que, si bien no siempre llueve a gusto de todos, en este caso, poco parece importar el aumento del 24% en el número de plazas, los dos nuevos servicios incorporados y la sustitución de material que, si bien no puede aumentar la velocidad, sí puede ofrecer un viaje más cómodo. El primer gran cambio llegaba a primera hora de la mañana, a las 07.00 horas, cuando en los andenes de la estación de tren coruñesa aguardaba a los usuarios un tren mucho más largo de lo que estaban acostumbrados. Por primera vez en la historia, un tren de la serie 106 (actuales AVE) partiría hacia Santiago pero, en vez de bajar a Ourense y seguir hacia Madrid, tomaría el camino hacia Vigo.

Más histórica que satisfactoria

La experiencia a bordo de un AVE, sin embargo, fue más histórica que satisfactoria. “En el tren, que salió con retraso, los asientos no estaban como se escogieron. Yo había seleccionado plaza con mesa y, en realidad, la mesa estaba en otro lugar. Tampoco hay sitio para colgar el bolso o el abrigo ni sitio para bicis”, comenta Comba Torre, una de las usuarias recurrentes en el corredor atlántico. A las 11.30 horas, también desde A Coruña partió otro tren con material 106, aunque esta vez fue Avlo el que realizó el recorrido hacia la ciudad olívica. El tercero y último ‘tren rápido’ partió desde Urzaiz a las 13.15 horas.

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En realidad, las principales quejas con la nueva reorganización de la compañía poco tienen que ver con las ventajas o desventajas del nuevo material. Más bien con que estas nuevas frecuencias “se olvidasen” de la fuerte demanda madrugadora. Según Dolores Rodríguez, “los cambios no son los acertados”. Ella, como estudiante, es una de las principales perjudicadas del reajuste de horarios: “No es solo que siga sin poder llegar a clase a tiempo o tenga que depender de un taxi todos los días, es que, con el cambio de horarios, ahora es aún peor. Si hubiera una solución para llegar a Vigo antes no tendría que si quiera coger un taxi”, sentencia la viajera del Eje Atlántico.

Las cifras de la reorganización Elaboración propia

Falta de servicios matinales

Actualmente, entre Vigo y A Coruña, solo existe un servicio rápido que opere antes de las 08.00 horas. La implementación de un nuevo servicio a las 09.00 horas, según los usuarios, “no responde a las demandas” de primera hora de la mañana en la línea. Desde la urbe herculina, aunque mejora un poco la oferta con el tren a las 07.00 horas –que ahora presta un tren con más de 500 plazas–, pero “sigue siendo insuficiente” en horas punta.

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A ello, se le suma la supresión de dos convoyes Regionales entre la ciudad coruñesa y la compostelana. En ambos casos, correspondía al último trayecto diario entre las urbes, por lo que, desde ayer, estas estaciones de tren podrán irse a dormir antes de lo que solían estar acostumbradas en los últimos años.